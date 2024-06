Spotkasz go w ogrodzie, a nawet na balkonie. Polski koliber wrócił już do kraju

Fruczak gołąbek pojawia się w naszym kraju po raz pierwszy na przełomie maja i czerwca , po przebyciu drogi z południa Europy. Drugie pokolenie pojawia się w sierpniu, po przebyciu u nas całego cyklu rozwojowego. We wrześniu fruczak wylatuje do ciepłych krajów, by tam przeczekać zimę i się rozmnożyć. W kolejnym roku znów wraca do Polski.

Fruczak gołąbek, podobnie jak cała jego rodzina zawisakowatych jest szeroko rozpowszechniona i niezagrożona wyginięciem. Nie znajdziemy go więc na krajowej liście owadów chronionych, ale mimo to warto zaprosić go do siebie, sadząc gatunki roślin, którymi chętnie się żywi. Choć fruczak wygląda jak owad-kosmita, to jest całkowicie niegroźny i można spokojnie obserwować jak spija nektar ze swoich ulubionych roślin.