Czyste, odpowiednio wypastowane, zadbane - tak powinny wyglądać buty, bez względu na to, czy są już wysłużone, czy dopiero co kupione. Jednym ze sposobów pielęgnowania obuwia, jest regularne pastowanie.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy pasta do butów nie jest używana od dłuższego czasu, co powoduje jej zasychanie. Czy to oznacza, że produkt nadaje się wyłącznie do wyrzucenia? Nic bardziej mylnego.

Jak uratować zaschniętą pastę do butów?

Zaschnięta pasta do butów to często spotykany problem. Specyfik jest wówczas twardy jak kamień i nie da się go rozsmarować na butach. Bez większego problemu możemy sprawić, że zaschnięta pasta do butów ponownie będzie nadawała się do użytku. Jak to zrobić?

Pierwszy krok to usunięcie wierzchniej, zaschniętej warstwy pasty. Może się okazać, że pod wierzchnią skorupą pasta nie jest zaschnięta. Jeśli jednak pasta zachowuje się niczym kamień, należy sięgnąć po inne rozwiązanie.

Jednym z nich jest odpowiednie rozgrzanie pasty do butów. Możemy to zrobić poprzez użycie suszarki do włosów. Na pojemnik z zaschniętą pastą do butów kierujemy strumień ciepłego powietrza z suszarki i ogrzewamy do momentu, aż pasta nabierze odpowiedniej konsystencji.

Drugi ze sposobów, to dodanie do zaschniętej pasty do butów odrobiny oleju roślinnego lub oliwy. Wówczas należy dokładnie wymieszać całą pastę do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Olej możemy również dodać po podgrzaniu pasty suszarką, jeśli nadal pasta jest zbyt twarda.

Zaschnięta pasta do butów, to często spotykany problem Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Chcąc zmniejszyć ryzyko zasychania pasty do butów, należy pamiętać o odpowiednim przechowywaniu takiego specyfiku. Przede wszystkim pastę chowajmy w miejscu, które jest stosunkowo chłodne i suche. Wysoka temperatura, wilgoć i promienie słoneczne w dłuższej perspektywie sprzyjają zasychaniu pasty do butów.

Pamiętajmy, by za każdym razem dokładnie zakręcić wieczko od pasty. I najważniejsze - nasza pasta do butów nie zaschnie, jeśli będziemy jej regularnie używać.

Marta Dąbrowska o tym, jak nauczyć się lubić siebie INTERIA.PL