Szukając lekkich butów na lato , często wybieramy modele z miękkimi, cienkimi podeszwami. Pedolodzy i ortopedzi grzmią, że nie są one dobre dla zdrowia naszych stóp. Miękka podeszwa nie daje odpowiedniego podparcia stopie, co sprawia, że stopy wykonują nienaturalne i wymuszone ruchy, które przy długotrwałym chodzeniu mogą powodować bóle, zaczerwienienia, sztywnienie części stopy, a nawet zapalenie ścięgien. Z tego powodu gumowe buty, japonki na cienkich podeszwach, espadryle czy klapki, których podeszwę można zgiąć, to zły wybór dla zdrowia stóp.

Kolejnym kiepskim wyborem, jest letnie obuwie bez pasków. Jeśli chodzimy w klapkach, japonkach czy sandałach mięśnie i ścięgna cały czas walczą, by utrzymać stopę w bucie, co może doprowadzić do ich nadwyrężenia. Według ekspertów, jeśli chcemy nosić sandały, to najlepiej wybierać modele ze sztywną podeszwą i wiązaniem wokół kostki, które utrzyma stopę w budzie, bez męczenia mięśni i ścięgien.