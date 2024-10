Temperatura wybije brzydki zapach butów

Co może być przyczyną nieprzyjemnego zapachu z butów? Często winne są bakterie, które znajdują się w ich wnętrzu. Nie zawsze możliwe jest ich pozbycie się konwencjonalnymi sposobami, a czasami nawet wypranie obuwia nie rozwiąże problemu. Jak zaradzić problemowi nieprzyjemnego zapachu w butach? Wystarczy spróbować wybić drobnoustroje za pomocą niskiej temperatury: każdą sztukę trzeba włożyć do plastikowego woreczka, a następnie umieścić na dwa dni w zamrażarce. Po tym czasie swąd powinien zniknąć. Uwaga, ta metoda nie nadaje się do butów wykonanych z naturalnych tworzyw.

Domowy pochłaniacz: rozwiąże problem

Soda oczyszczona w butach pochłonie wilgoć i nieprzyjemny zapach CanvaPro INTERIA.PL

Inny sposób na nieprzyjemny zapach w butach? Wystarczy sięgnąć po sodę oczyszczoną. Do ich wnętrza wystarczy wsypać jedno opakowanie białego proszku i pozostawić na całą noc. Rano, przed włożeniem butów na stopy, wnętrze należy odkurzyć, aby pozbyć się zarówno sody, jak i nieprzyjemnego zapachu.

Domowe specyfiki na śmierdzące buty

Czyścisz buty? Nie zapomnij odkazić ich wnętrza 123RF/PICSEL

Co jeszcze możemy zrobić, aby przywrócić świeżość butom? Można przygotować domowe specyfiki, które zdezynfekują wnętrze obuwia i raz na zawsze pozbędziemy się problemu. Od czego zacząć? Wystarczy do butelki z atomizerem wlać wodę oraz ocet spirytusowy w równych proporcjach, zaaplikować mieszankę do wnętrza butów i pozostawić do wyschnięcia, a wnętrze obuwia będzie miało neutralną woń. Jeśli zapach octu jest dla nas nie do zniesienia, można przygotować inną mieszankę. W butelce trzeba wymieszać wodę wraz z kilkunastoma kroplami olejku eterycznego: najlepiej lawendowego, z drzewa herbacianego, miętowego albo rozmarynowego.

Co robić, żeby buty nie śmierdziały?

Jeśli buty są wilgotne, daj im wyschnąć np. na balkonie 123RF/PICSEL

Chociaż wiemy już, co robić, aby pozbyć się brzydkiego zapachu z butów, trzeba wiedzieć również jak tej wstydliwej niedogodności zapobiegać. Zacznijmy od rzeczy najbardziej oczywistych: wzmożona higiena stóp wraz z częstą wymianą skarpetek jest absolutną koniecznością. Do tego trzeba pamiętać, aby butów nie wkładać do szafki, zwłaszcza wtedy, kiedy są wilgotne: zarówno od deszczu, jak i od potu. Ponadto możemy umieszczać obuwie w miejscach przewiewnych, aby nadmiar wilgoci mógł bez przeszkód z nich wylecieć.

