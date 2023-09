Spis treści: 01 Ciężkie życie stóp

02 Jak dbać o stopy? Na to musisz zwrócić uwagę

03 W czym moczyć stopy? Aspiryna na stopy działa jak balsam

04 Aspiryna na popękane pięty

05 Jakie jest działanie aspiryny na stopy?

Ciężkie życie stóp

Na stopach spoczywa ciężar całego ciała, więc trzeba przyznać, że nie mają lekko. Ze względu na swoje zadania, skóra na piętach jest grubsza niż w innych partiach ciała, szybko dochodzi do procesów jej narastania. Z kolei naturalne złuszczanie odbywa się zdecydowanie wolniej, więc wystarczą drobne zaniedbania, by skóra na stopach zamieniła się w szpecącą skorupę.

Z tego względu wielu z nas może zaobserwować, że pięty stają się twarde. Jeśli pominiemy pielęgnację tej części ciała w codziennych zabiegach łazienkowych, pojawi się szorstkość, z czasem skóra zacznie pękać. Gdy nadal nie potraktujemy tego jako sygnału do działania, drobne uszkodzenia skóry zamienią się w bolesne rany, które będą utrudniać codzienne funkcjonowanie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Domowy sposób, by pozbyć się brzydkiego zapachu stóp Interia DIY

Sprawdź: Wsyp do butów i pozostaw na noc. Rano będziesz zaskoczony efektem

Jak dbać o stopy? Na to musisz zwrócić uwagę

Nic nie dzieje się bez przyczyny. Zrogowaciałe stopy to najczęściej wynik błędów w pielęgnacji oraz codziennych nawyków. Pomijanie nawilżania stóp to pierwszy krok do twardych pięt. Winowajcą bywa także dieta. Jak jedzenie wpływa na stan skóry? Jadłospis ubogi w witaminy i składniki mineralne odbija się na jej kondycji. Tak samo jak odwodnienie, więc o uzupełnianiu płynów należy pamiętać nie tylko podczas upałów.

Zdjęcie Kąpiel przyda się obolałym i zmęczonym stopom /123RF/PICSEL N

ieodpowiednie obuwie — wykonane z kiepskiej jakości materiałów lub o źle dobranym rozmiarze też negatywnie wpływa na stan stóp. Twarde pięty to również odpowiedź organizmu na duży ucisk, który może wynikać z nadwagi i otyłości.

Zobacz: Patent z apteki na zmarszczki, naczynka i przebarwienia. Za grosze poprawi wygląd skóry

W czym moczyć stopy? Aspiryna na stopy działa jak balsam

Lek dostępny w każdej aptece kojarzony jest z działaniem przeciwbólowym. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że stosowanie aspiryny na stopy pomoże uporać się ze zrogowaceniem i przywrócić im miękkość. Biorąc pod uwagę, że opakowanie zawierające 10 tabletek, kosztuje około sześciu-ośmiu złotych, to prawdopodobnie jedna z najtańszych kuracji, którą możesz zafundować zmęczonym stopom i twardym piętom.

Zdjęcie Kąpiel stóp w wodzie z aspiryną powinna trwać ok. 20 minut / 123RF/PICSEL

Aspiryna na popękane pięty

Kilka tabletek musującej aspiryny nasącz niewielką ilością olejku eterycznego. Wybierz swój ulubiony zapach, by pielęgnacja stóp była nie tylko koniecznością, ale też przyjemnym doznaniem.

Odstaw tabletki do wyschnięcia, następnie umieść w szklanym pojemniku ze szczelnym zamknięciem.

Po tak przygotowany domowy środek na twarde pięty sięgniesz w dowolnym momencie.

sięgniesz w dowolnym momencie. Dwie lub trzy tabletki rozpuść w miednicy z ciepłą wodą i zanurz zmęczone, obolałe stopy. Niech kąpiel potrwa 20 minut.

Po wysuszeniu nałóż krem nawilżający.

Jakie jest działanie aspiryny na stopy?

Szybko poczujesz ulgę, jeśli spędziłeś cały dzień na nogach i stopy stały się obolałe. Przede wszystkim jednak szybciej pozbędziesz się odcisków i zmiękczysz skórę na piętach. Będzie gotowa na przyjęcie odzywczego preparatu w postaci kremu lub balsamu. Powtarzając zabieg regularnie, doczekasz się gładkiej i miękkiej skóry bez zadziorów i pęknięć.

O tym musisz pamiętać: Unikaj stosowania aspiryny do moczenia stóp w momencie, gdy na skórze pojawiły się rany.

Polecamy:

W aptece zapłacisz tylko 5 zł. Napina skórę niczym botoks. Odżywcza bomba dla naskórka

Objawy niedoboru cynku to nie tylko spadek odporności. Zauważysz na włosach i skórze