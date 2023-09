Przyczyny brzydkiego zapachu butów

Zanim zobaczymy sposoby na usunięcie brzydkiego zapachu z butów, warto poznać najpierw przyczyny jego powstawania. Najczęściej winą można obarczyć nadpotliwość stóp, która może być wynikiem zachodzących w organizmie procesów lub być spowodowana wkładaniem nieprzewiewnych skarpet. Oczywiście, kluczową rolę może odgrywać brak należytej higieny, która powoduje, że bakterie wywołujące problem mają dogodne warunki do namnażania się wewnątrz obuwia. Nie wolno wykluczać, że problemem nieprzyjemnego zapachu z butów są choroby, np. grzybica: wtedy nie pozostaje nic innego, jak udanie się do lekarza.

Czasami, aby pozbyć się brzydkiego zapachu z butów, można je wyprać. Niestety, nie każde obuwie można prać w pralce, bo można je tylko zniszczyć.

Soda oczyszczona wchłonie brzydki zapach

Brzydki zapach w butach pojawił się niespodziewanie? Wystarczy wieczorem wsypać do ich wnętrza sporą porcję sody oczyszczonej i dokładnie ją rozprowadzić. Tak przygotowane obuwie teraz trzeba zostawić na całą noc, a następnie ich wnętrze odkurzyć. Zapach powinien zniknąć!



Herbata: Doda zapachowej nuty

Jeśli akurat sody oczyszczonej w naszym domu zabrakło, to można znaleźć dla godne zastępstwo. Chodzi o torebki czarnej herbaty, które powinny być włożone do butów na całą noc. Suszone liście nie tylko wchłoną wilgoć, ale aromat skutecznie zamaskuje nieprzyjemny zapach przepoconych butów.

Potraktuj buty... chłodno!

Co można jeszcze zrobić z przepoconymi butami? Jeśli chcemy spróbować innej metody, to można skorzystać z zamrażarki. Każdego buta osobno można włożyć do worka, szczelnie zakręcić lub związać i włożyć na kilka godzin do zamrażarki. Zanim jednak zdecydujemy się na tę metodę, to musimy być pewni, że buty są całkowicie suche.

Pozbądź się wilgoci

Czasami wilgoć zgromadzona w butach może być przyczyną brzydkiego zapachu. Można pozbyć się jej na kilka sposobów, np. umieszczając je w przewiewnym miejscu. Niestety, czasami aura jest niesprzyjająca, więc trzeba posiłkować się innymi metodami. W zastępstwie można sięgnąć po suchy, koci żwirek, który ma działanie higroskopijne, czyli pochłaniające wodę.

Stwórz domowy odświeżacz do butów

Jeśli potrzebujemy szybkiej metody na pozbycie się brzydkiego zapachu z butów, można stworzyć samodzielnie środek, który nie tylko usunie nieprzyjemną woń, a także zdezynfekują obuwie. Wystarczy do małej buteleczki ze spryskiwaczem wlać wysokoprocentowy alkohol (do 3/4 objętości pojemnika), dodać kilkanaście kropel ulubionego olejku eterycznego, a resztę dopełnić wodą. Całość wymieszać i spryskać wnętrze butów.

