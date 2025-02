Podatnicy korzystający z karty podatkowej są zobowiązani do złożenia deklaracji PIT-16A do 28 lutego. Karta podatkowa to uproszczona forma opodatkowania, dostępna tylko dla przedsiębiorców, którzy wybrali ją przed zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład. Od 2022 roku nie ma możliwości wyboru karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania i mogą z niej korzystać jedynie ci, którzy już wcześniej się na nią zdecydowali.