Plamy z kleju na ramach okiennych

Blask wypolerowanych szyb przyćmiły nieestetyczne plamy po kleju na ramach okiennych? Wypróbowałaś bezskutecznie kilku metod? Polecamy suszarkę do włosów, masło i sodę oczyszczoną.

Zdjęcie Do usunięcia silnie zaschniętego kleju warto użyć suszarki do włosów /123RF/PICSEL

To trio działa cuda - nawet wtedy, gdy na białe ramy okienne naklejono brązową taśmę, a okna wystawiono na ekspozycję słoneczną. Po zerwaniu taśmy na ramach mamy paskudne ciemne plamy z kleju, na które nie da się przymknąć oka. Jak się ich pozbyć?



Plamy usuniemy bezpowrotnie w trzech krokach:



Pierwszy etap



Do usunięcia silnie zaschniętego kleju warto użyć suszarki do włosów. Strumień ciepłego powietrza kierujemy bezpośrednio na zabrudzone miejsce. Zmiękczymy dzięki temu klej, co ułatwi jego usunięcie.



Zdjęcie Okazuje się, że masło można wykorzystać nie tylko w celach spożywczych / 123RF/PICSEL

Drugi etap



Starannie pokrywamy wszystkie plamy masłem lub innym tłuszczem, na przykład olejem roślinnym. Natłuszczoną powłokę pozostawiamy na kilka godzin. Po tym czasie ponownie podgrzewamy plamy strumieniem ciepłego powietrza (suszarka do włosów), a następnie przy użyciu miękkiej szmatki zabieramy się za ich usuwanie.



Warto uzbroić się w cierpliwość, nie używać szorstkich gąbek ani detergentów z zawartością małych drobinek - one mają destrukcyjny wpływ na lakier i mogą uszkodzić strukturę ramy. Ściereczkę, którą usuwamy mieszaninę kleju z tłuszczem trzeba płukać w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń.