Pot jest nieunikniony - zwłaszcza latem. To dzięki niemu nasz organizm się schładza. Kiedy jesteśmy na plaży, prawdopodobnie nie przeszkadza nam pot na skórze. Sprawa zmienia się, gdy jesteśmy w miejscu publicznym i czujemy, jak po plecach spływa nam zimna strużka. Wtedy możemy spodziewać się wystąpienia na ubraniach ciężkich do wyprania plam.

Jak usunąć plamy z potu pod pachami?

Plamy z potu pod pachami to najczęstszy z problemów. Występują na koszulach, T-shirtach czy nawet sukienkach na ramiączkach. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się roztwór octu i wody. Mieszamy je w proporcji 1:1, a następnie zamaczamy w miksturze bawełnianą, czystą ściereczkę, za pomocą której nacieramy później plamy. Zostawiamy tak na 15 minut, a następnie pierzemy w pralce z proszkiem do kolorów i chusteczkami zapobiegającymi farbowaniu ubrań. Dzięki swoim skłonnościom lepiej wywabią one przebarwienia. Ten sposób sprawdzi się również w odplamianiu czarnych ubrań.

Zdjęcie Jeśli boisz się o złamanie daszka, użyj metalowej lub plastikowej kształtki albo wypierz czapkę ręcznie / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się plam z potu na czapce?

W przypadku czapki z daszkiem lepiej sprawdzi się metoda wywabiania plam przy użyciu sody. Musisz przygotować pastę z sody, wody kranowej oraz utlenionej w proporcjach 1:1:1, najlepiej odmierzając je łyżką stołową. Taką mieszaninę należy nałożyć bezpośrednio na plamy z potu i pozostawić na ok. 45 minut. Później przepłucz czapkę w letniej wodzie bieżącej, a następnie upierz ją w pralce, nastawiając program dla tkanin delikatnych. Jeśli boisz się o złamanie daszka, użyj metalowej lub plastikowej kształtki albo wypierz czapkę ręcznie.

Jak usunąć żółte plamy z potu na białej bluzce?

Plamy z potu na białych bluzkach to bardzo uporczywy kłopot. Rzucają się w oczy i ciągle zastanawiasz się, czy nikt ich nie zauważył. Aby uniknąć stresujących sytuacji, stwórz w domowych warunkach preparat do oczyszczania białych tkanin z plam z potu. Do 5 łyżek wody dodaj 5 łyżek soku z cytryny i dokładnie wymieszaj. Tak przygotowanym wybielaczem zalej plamy z potu i pozostaw na kwadrans. Odplamione ubranie należy wyprać w pralce, używając proszku do prania.

Zdjęcie Rzucają się w oczy i ciągle zastanawiasz się czy nikt ich nie zauważył. Aby uniknąć stresujących sytuacji stwórz w domowych warunkach preparat do oczyszczania białych tkanin z plam z potu / 123RF/PICSEL

Jak usunąć plamy z potu na kolorowych ubraniach?

W przypadku plam z potu na kolorowych ubraniach warto spróbować amoniaku. Można łatwo zakupić go w litrowych butelkach w różnego rodzaju sklepach oraz internecie. Aby przyrządzić preparat do usuwania plam z potu na kolorowych ubraniach, potrzebujesz litr wody - może być kranowa - oraz jednej łyżeczki amoniaku. Dokładnie wymieszaj roztwór, a następnie za pomocą bawełnianej ściereczki nasączonej preparatem pocieramy delikatnie plamy. Dla własnego bezpieczeństwa wykonuj to w rękawiczkach gumowych oraz nie wąchaj mieszaniny. Aby zadbać o bezpieczeństwo naszych ubrań, preparatu nie należy stosować na jedwabiu, a ubrania z bawełny trzeba odplamiać szybko i od razu wypłukać.