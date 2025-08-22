Masz taki czosnek w domu? Natychmiast przestań go używać. Wydano alert
Sieć sklepów Carrefour wydała pilny komunikat zaadresowany do konsumentów. Wynika z niego, że z oferty sprzedażowej wycofano popularną przyprawę. Spożycie produktu może być szczególnie niebezpieczne dla osób uczulonych lub zmagających się z nietolerancją siarczanów.
Carrefour wycofuje czosnek granulowany
Sieć sklepów Carrefour informuje o wycofaniu ze sprzedaży czosnku granulowanego w słoiku. Decyzję podjęto z uwagi na wykrycie w produkcie podwyższonej zawartości siarczynów.
Siarczyny to związki chemiczne zawierające siarkę, które naturalnie występują w wielu produktach spożywczych, a ich niewielka ilość nie jest toksyczna. Jednak spożycie w nadmiarze może wpływać na układ immunologiczny i powodować reakcje nietolerancji.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: MC Czosnek 60 g granulowany, słoik
Producent/Importer: Epices Fuchs Sarl
Kod kreskowy: 3560070761272
Numer partii jak poniżej:
Carrefour apeluje do klientów
Osoby uczulone na siarczany lub je nietolerujące, a będące w posiadaniu produktu opisanego w komunikacie, o określonych numerach partii, proszone są o niespożywanie go i odniesienie do sklepu Carrefour do dnia 19.10.2025 r. w celu zwrotu należności - poinformowała sieć.