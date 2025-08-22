Carrefour wycofuje czosnek granulowany

Sieć sklepów Carrefour informuje o wycofaniu ze sprzedaży czosnku granulowanego w słoiku. Decyzję podjęto z uwagi na wykrycie w produkcie podwyższonej zawartości siarczynów.

Siarczyny to związki chemiczne zawierające siarkę, które naturalnie występują w wielu produktach spożywczych, a ich niewielka ilość nie jest toksyczna. Jednak spożycie w nadmiarze może wpływać na układ immunologiczny i powodować reakcje nietolerancji.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: MC Czosnek 60 g granulowany, słoik

Producent/Importer: Epices Fuchs Sarl

Kod kreskowy: 3560070761272

Numer partii jak poniżej:

Carrefour wycofuje ze sprzedaży czosnek granulowany INTERIA.PL/Informacja prasowa

Carrefour apeluje do klientów

Osoby uczulone na siarczany lub je nietolerujące, a będące w posiadaniu produktu opisanego w komunikacie, o określonych numerach partii, proszone są o niespożywanie go i odniesienie do sklepu Carrefour do dnia 19.10.2025 r. w celu zwrotu należności - poinformowała sieć.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-Czarnoczyńska INTERIA.PL