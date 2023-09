Po obfitym obiedzie masz ochotę na słodkie? To może być sygnał ostrzegawczy

Chęć zjedzenia słodkiej przekąski po obiedzie zdarza się nierzadko u wielu osób. Dla większości to naturalna kolej rzeczy, dlatego nigdy nie odmawiają sobie deseru. Okazuje się, że apetyt na słodycze mimo uczucia sytości powinien być powodem do niepokoju. O czym może świadczyć i jak go hamować?

Zdjęcie Niepohamowana ochota na słodkie może świadczyć o tym, że twoja dieta jest uboga w białko, tłuszcze i węglowodany złożone / 123RF/PICSEL