Po ziemiórkach w doniczce nie będzie śladu. Plagę szkodników opanujesz w dwa tygodnie

Wokół roślin doniczkowych zaczęły krążyć czarne muszki? To prawdopodobnie ziemiórki, których obecność zapowiada spore kłopoty. Jeśli nie zareagujemy od razu, szkodniki doprowadzą kolekcję domowych kwiatów do ruiny. Nie musisz jednak decydować się na chemiczne opryski, których wykonanie we wnętrzu mieszkania byłoby kłopotliwe. Pachnący napar skutecznie upora się z plagą ziemiórek.