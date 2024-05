Tropikalna roślina w zaciszu mieszkania

To zdecydowanie niebanalny, zielony akcent w domu. Skrzydłokwiat pochodzi z lasów tropikalnych, gdzie rozwija się przy dużej wilgotności powietrza i w cieniu wysokich drzew. Odtworzenie takich warunków w polskich mieszkaniach jest raczej niewykonalne, ale roślina jest dla nas łaskawa, a pielęgnacja skrzydłokwiatu mimo wszystko nie należy do skomplikowanych zadań. Skupić się trzeba zwłaszcza na umiejętnym podlewaniu, aby roślina była w stanie wytwarzać spektakularne kwiaty.

Skrzydłokwiat — brązowe końcówki liści

Zauważyłeś taki objaw u swojej rośliny doniczkowej? W ten sposób spragniony skrzydłokwiat woła o pomoc. Nie doprowadzaj do przesuszenia rośliny. Gdy tylko zauważysz, że liście skrzydłokwiatu więdną i tracą jędrność, sięgnij po konewkę. Na tym etapie już nawet po kilku godzinach zauważysz, że twój podopieczny odżywa i wraca do swojej nienagannej prezencji.

Jak często podlewać skrzydłokwiat?

Należy zadbać o to, aby ziemia w doniczce cały czas była lekko wilgotna. Unikaj jednak przelewania rośliny — zastoje wody bardzo źle oddziałują na korzenie, które z czasem zaczynają gnić.

Podlewanie skrzydłokwiatu dopasuj do pory roku. Latem trzeba dostarczać mu życiodajny płyn co dwa-trzy dni, natomiast zimą wystarczy podlewać roślinę raz w tygodniu. Pamiętaj jednak, że w uprawie roślin doniczkowych w domu nie można sztywno trzymać się harmonogramu. Jeśli w okresie grzewczym w twoim mieszkaniu jest gorąco i sucho, skrzydłokwiat będzie wymagać częstszego podlewania. Najlepiej jest co kilka dni sprawdzać stan podłoża i na bieżąco decydować o częstotliwości dostarczania wody.

Stanowisko a podlewanie skrzydłokwiatu

To, gdzie ustawimy doniczkę, ma duże znaczenie w dalszej pielęgnacji. Skrzydłokwiat najlepiej rozwija się w świetle rozproszonym. Nie należy narażać go na bezpośrednie nasłonecznienie, ponieważ może skutkować to poparzeniem rośliny. Dobrze rośnie również w półcieniu. Weź pod uwagę, że im mniej światła, mniej mniejsza utrata wody, a co za tym idzie — rzadsze podlewanie.

Jaką wodą podlewać skrzydłokwiat?

W tym przypadku trzymaj się uniwersalnej zasady, według której roślin doniczkowych nie należy podlewać wodą o wysokiej zawartości chloru. Do podlewania skrzydłokwiatu użyć możesz odstanej przez dobę kranówki. Co kilka tygodni warto również wzmocnić roślinę domowym nawozem, dzięki któremu pobudzisz ją do kwitnienia.

Ceniący wilgotność powietrza skrzydłokwiat bardzo dobrze reaguje na zraszanie liści. Uważaj, by podczas tej czynności omijać kwiaty. Pod wpływem wody na ich powierzchni mogą pojawić się ciemne, szpecące plamy.

