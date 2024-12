Żadnej gospodyni, ani gospodarza nie trzeba instruować, jak gotować barszcz czerwony, bo zapewne mają swoje sprawdzone receptury. Ale niewtajemniczeni nie powinni iść na łatwiznę, ponieważ wtedy zarówno smak, jak i kolor barszczu może ich rozczarować. Podstawą są dobrej jakości składniki, w tym buraki i przygotowany z nich zakwas. Niektórzy twierdzą, że korzeniowe warzywa przed dodaniem do zupy nie powinny być obierane ze skórki, ponieważ to właśnie one nadają odpowiedniej rubinowej barwy zupie. Pamiętajmy, że również liczy się czas gotowania naszej świątecznej potrawy. Okazuje się, że buraki nie muszą być poddawane obróbce termicznej zbyt długo: wystarczy ok. 45 minut gotowania. Jeśli spędzą w garnku dłużej, zupa stanie się brązowa.