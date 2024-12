Jak długo powinna "przegryzać się" sałatka? Oto idealny czas leżakowania

W większości polskich domów, szczególnie przed świętami, ważnym etapem przygotowywania potraw jest ich "przegryzanie się". "Przegryza się" np. sałatka, zupa czy bigos i choć wszyscy wiemy, że warto odstawić te potrawy, by faktycznie przeszły smakiem przypraw, a ich składniki dokładnie się połączyły, to niewiele osób wie, czym tak naprawdę jest to "przegryzanie się". To znany dobrze naukowcom chemiczny proces!