Polacy dodają ten produkt do rosołu. Zmienia zupę w truciznę dla organizmu

Porady

Rosół - zupa, którą każdy robi inaczej, dodając różne mięsa, warzywa, czy przyprawy. Jednym ze spornych dodatków do tej zupy jest... cebula. Okazuje się, że faktycznie warto zastanowić się zanim włożymy to warzywo do wywaru.

Zdjęcie Nie dodawaj nigdy do rosołu. Polacy popełniają ten błąd nagminnie / 123RF/PICSEL