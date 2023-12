Spis treści: 01 Jak pielęgnować anturium? Kluczowe kroki

Jak pielęgnować anturium? Kluczowe kroki

Jeszcze kilka lat wstecz anturium święciło triumfy jako roślina cięta, którą chętnie wkładano do wazonów lub uzupełniano bukiety w kwiaciarniach. Z czasem zaczęto doceniać również walory anturium doniczkowego. By gatunek stał się prawdziwą ozdobą domowych pomieszczeń, należy poświęcić mu odrobinę uwagi. Jak pielęgnować anturium, żeby kwitło?

Roślina najlepiej przyjmie się na stanowisku z dostępem do światłą rozproszonego, które dodatkowo wyróżnia się sporą wilgotnością powietrza. Anturium nie przepada za wahaniem temperatury, dlatego wskaźnik stale powinien oscylować wokół 20-22 st. C. Umieszczenie gatunku w całkowitym cieniu nie sprzyja rozwojowi, wręcz przeciwnie. Szybko zauważymy, że roślinka nie kwitnie oraz nie wytwarza nowych pąków kwiatowych.

Część sukcesu uprawowego zależy także od odpowiedniego doboru gleby. Podłoże w doniczce powinno być kwaśne, żyzne oraz przepuszczalne. Floryści sugerują, by w sklepach ogrodniczych sięgać wyłącznie po mieszankę torfu, piasku oraz liści. W rutynie pielęgnacyjnej nie można pomijać podlewania, jednak odpuśćmy wykonywanie tej czynności z użyciem kranówki. Anturium należy nawadniać przefiltrowaną wodą w temperaturze pokojowej.

Zimowa pielęgnacja anturium. Karmienie rośliny chlebem

Zimowa pielęgnacja anturium wymaga od nas ograniczenia podlewania oraz włączenia specjalnych nawozów, które pomogą roślinie przetrwać ten nieco bardziej wymagający okres. Pełnia sezonu grzewczego, suche powietrze w mieszkaniu oraz wilgoć gromadząca się na oknach to idealne warunki do rozwoju pleśni w doniczkach. Floryści zwracają uwagę, że o wiele bezpieczniej jest stosować specjalistyczne nawozy w ciepłych miesiącach. Czym nawozić anturium w doniczce?

Zdjęcie Odrobina chleba pobudzi anturium do życia / 123RF/PICSEL

Zimą możemy postawić na domowy produkt zero-waste, do którego wykorzystamy czerstwe pieczywo. Jak zrobić taką odżywkę do anturium?

Wystarczy wziąć 3-4 kromki i pokroić je na mniejsze kawałki. Następnie umieścić je w czystym słoju. Zalać 300 ml wody i doprawić 1 łyżką białego cukru. Po dokładnym wymieszaniu odstawiamy miksturę na bok i pozwalamy jej odpocząć przez 3 godziny. Po upływie wyznaczonego czasu nawóz przecedzamy, rozcieńczamy porcją 700 ml wody i dodajemy 3 łyżki mleka.

Gotowy nawóz wystarczy stosować raz w miesiącu, by zauważyć na roślinie nieśmiało rozwijające się nowe kwiatostany i rozłożyste liście.

Nawóz do anturium z płatków owsianych

Kolejnej prostej i skutecznej metody wcale nie trzeba szukać daleko. Wystarczy pozostać w kuchni i poszperać w zapasach, by znaleźć opakowanie płatków owsianych. To właśnie ten produkt posłuży do przygotowania błyskawicznego oraz bardzo odżywczego nawozu. Specjaliści podpowiadają, że w ten sposób dostarczymy roślinie niezbędnych składników odżywczych, które przyspieszą jej wzrost i dodadzą mocy bujnemu kwitnieniu.

Jak zrobić domowy nawóz do anturium?

Wystarczy, że do kielicha blendera wsypiemy 5 czubatych łyżek płatków owsianych. Następnie dokładnie je rozdrobnimy i zalejemy jednym litrem przefiltrowanej, letniej wody. Całość ponownie miksujemy przez kilka sekund i przechodzimy do przecedzania. W tym celu użyjmy drobnego sitka, ściereczki lub pieluchy tetrowej. Po kilku minutach odciskania płynu otrzymamy odżywkę obfitującą w magnez, wapń i potas. Pamiętajmy, by taki produkt zużyć od razu, a kolejną porcję przygotować na świeżo.

