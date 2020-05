​Poznaj przyprawę, która uzdrawia i odchudza

Kmin rzymski nie tylko dodaje potrawom wyrazistości, ale i zapewnia nam szereg zdrowotnych korzyści. Warto uwzględnić tę przyprawę w swoim menu, zwłaszcza jeśli dbamy o linię - skutecznie przyspiesza ona bowiem spalanie tłuszczu. Poza tym obniża poziom złego cholesterolu i zawiera niezbędne dla organizmu minerały, takie jak potas, żelazo i cynk.

Zdjęcie Jedną z największych zalet kuminu jest zdolność przyspieszania spalania tłuszczu /123RF/PICSEL

Przyprawy to nie tylko znakomity sposób na dodanie potrawom wyrazistego smaku i aromatu. Uwzględnienie ich w jadłospisie może przynieść nam dodatkowo całe mnóstwo zdrowotnych korzyści. Wiele z nich wyróżnia się wyjątkowymi właściwościami. Jedną z najbardziej polecanych przez dietetyków przypraw, na które uwagę zwrócić powinny zwłaszcza osoby odchudzające się, jest kmin rzymski. Jak dowiodły badania naukowe, należy on do największych kulinarnych sprzymierzeńców w walce o szczupłą sylwetkę.

Reklama

Kmin rzymski czyli inaczej kumin, mylony niekiedy z kminkiem, to przyprawa, która przywędrowała do nas z Egiptu, a na szeroką skalę rozpowszechniła się w starożytnym Cesarstwie Rzymskim. Należy do rodziny selerowatych, do których zaliczamy także m.in. pietruszkę, kolendrę, pasternak i koper włoski. Kumin uprawiany jest dziś głównie w Maroku, Iranie, Turcji, Indiach i obu Amerykach. Doceniany ze względu na cierpko-ostry smak i charakterystyczny, intensywnie korzenny zapach, stanowi jeden z najważniejszych składników kuchni meksykańskiej, indyjskiej i północnoafrykańskiej.

Przyprawa ta wyróżnia się także wieloma prozdrowotnymi właściwościami. Zawiera pokaźne ilości żelaza, dzięki czemu zalecana jest osobom cierpiącym na anemię. Kryje w sobie także inne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, minerały, takie jak potas, wapń i cynk. Ponadto stymuluje wydzielanie przez trzustkę enzymów odpowiedzialnych za wchłanianie składników odżywczych, usprawniając trawienie, a także, dzięki bogactwu fitosteroli, obniża poziom złego cholesterolu. Zawartość witamin C i A sprawia z kolei, że kmin rzymski wspiera odporność i pozytywnie wpływa na wygląd skóry.

Jedną z największych zalet kuminu jest zdolność przyspieszania spalania tłuszczu. Jak dowiedli irlandzcy badacze, wystarczy łyżeczka tych aromatycznych ziarenek dziennie, by szybciej zredukować tkankę tłuszczową, a co za tym idzie skutecznie pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Aby wydobyć pełnię smaku i aromatu kminu rzymskiego, warto opiekać ziarna na suchej patelni. Sprawdzi się on jako dodatek do gulaszu, ciemnych sosów oraz dań mięsnych. Fantastycznie współgra również z kaszą kuskus, kiszoną kapustą i grillowanymi warzywami.