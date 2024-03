Spis treści: 01 Zabrudzona kuchenka gazowa, a jej wydajność

02 Czyszczenie dysz w kuchence gazowej. Jak to bezpiecznie zrobić?

03 Zaschnięty tłuszcz i stare zabrudzenia. Prosty sposób na szybkie czyszczenie palników

04 Czyszczenie rusztu kuchenki. Wystarczą dwa produkty

Zabrudzona kuchenka gazowa, a jej wydajność

Palniki są jednym z najważniejszych elementów każdej kuchenki gazowej, a ich czystość ma bezpośredni wpływ na wydajność urządzenia. Pamiętajmy, że resztki jedzenia, tłuszcz i brud gromadzący się w dyszach prowadzą do blokowania przepływu gazu. W rezultacie podczas gotowania musimy zużyć go znacznie więcej, co z kolei generuje wyższe koszty eksploatacji.

Czyszczenie dysz w kuchence gazowej. Jak to bezpiecznie zrobić?

Przed przystąpieniem do czyszczenia kuchenki musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo. Upewnijmy się, że jest ona wyłączona i całkowicie zimna. Dopiero wtedy możemy przejść do pierwszego etapu, czyli odkurzania. Najpierw przy pomocy najmniejszej ssawki należy usunąć wszelkie brudy z korony palnika. Następnie możemy ją zdjąć, po to, aby dokładnie odkurzyć palniki.

Po tym etapie wystarczy wyszorować palniki, najlepiej za pomocą starej szczoteczki do zębów. Nie zapomnijmy o czyszczeniu szczelin w dyszach, ponieważ to tam najczęściej zbierają się uporczywe zabrudzenia.

Zaschnięty tłuszcz i stare zabrudzenia. Prosty sposób na szybkie czyszczenie palników

Jeśli jednak zwykłe czyszczenie nie wystarcza, możemy sięgnąć po bardziej zaawansowane metody. Aby usunąć trudne zabrudzenia z palników, warto najpierw je namoczyć.

W tym celu należy wyjąć przypalone palniki, a następnie namoczyć je w roztworze gorącej wody z octem (w proporcji 3:1). Następnie wystarczy wziąć miedziany drucik i delikatnie wyszorować palniki.

Zdjęcie Aby pozbyć się trudnych zabrudzeń np. starego tłuszczu, warto najpierw namoczyć elementy palników. / 123RF/PICSEL





Czyszczenie rusztu kuchenki. Wystarczą dwa produkty

Ruszt kuchenki to kolejny element, który wymaga uwagi. Do jego wyczyszczenia możemy użyć prostego triku z sodą i folią aluminiową.

Na kuchennym blacie lub stole rozkładamy długi fragment folii. Następnie układamy na niej ruszt i zaginamy ją, tworząc wysoką "ramkę". Ruszt posypujemy sodą oczyszczoną, a następnie całość powoli zalewamy gorącą wodą. Następnie delikatnie potrząsając folią, równomiernie rozprowadzamy sodę. Taki roztwór pozostawiamy na około 3 godziny. Po tym czasie wystarczy spłukać i oczyścić ruszt z pozostałości brudu.

Po wykonaniu wszystkich czynności możemy starannie zamontować wszystkie elementy kuchenki. Pamiętajmy jednak, aby upewnić się, czy wszystkie elementy są suche i czyste.