Przygotuj święta ​seniorowi: Pomysły i zasady kulinarnego bezpieczeństwa

W zmieniającej się rzeczywistości mamy jeden punkt stały. To nadchodzące Święta Wielkanocne. Zamiast wychodzić na zewnątrz - możesz spędzić je w domu. Msza w sieci i spotkanie z rodziną przez komunikator to tylko ułamek możliwości, które pozwalają zachować normalność. Jednak młodym ludziom konieczne zmiany dużo łatwiej zaakceptować niż seniorom.

Zdjęcie Święta Wielkanocne to szczególny czas dla osób starszych /123RF/PICSEL

Osoby starsze to duża grupa społeczna. Jak wynika z raportu GUS "Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 roku", osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły w Polsce nieomal 25 procent wszystkich mieszkańców naszego kraju (dane dotyczą końca 2018 roku). Seniorzy coraz częściej aktywnie korzystają z życia i coraz lepiej znają się na nowych technologiach. Rzeczywistość, w której muszą pozostać w domach, może budzić w nich słuszne obawy. Media coraz częściej podają informacje o kolejnych ograniczeniach w poruszaniu się. Seniorzy nie zawsze rozumieją konieczność pozostania w domu, przeraża ich wizja izolacji i buntują się przeciwko nowym zasadom. W obliczu takiej sytuacji warto więc zaplanować jak ułatwić święta tym, którzy są najbardziej narażeni na zachorowanie.

Domowy kościół

Święta Wielkanocne to szczególny czas dla osób wierzących. Starsi ludzie bardzo poważnie traktują rytuały religijne, dlatego mocno przeżywają brak możliwości pójścia do kościoła. Wielkanoc bez święconki może być dla nich trudnym doświadczeniem. Na szczęście nowoczesne technologie pozwalają na uczestnictwo w nabożeństwach bez konieczności wychodzenia z domu.

Coraz więcej starszych osób korzysta z sieci i umie poruszać się w wirtualnej rzeczywistości. Podpowiedz bliskim, że mogą obejrzeć transmisje nabożeństw Triduum Paschalnego w internecie lub w telewizji.

Nie tylko duchowa strawa

Ograniczona ilość wyjść z domu oznacza, że starsza osoba może nie mieć odpowiedniej ilości zapasów. Często może się zdarzać, że w wyniku ostrzeżeń o zagrożeniu będzie bała się wyjść z domu i przebywać w tłumie. Zaproponuj zrobienie zakupów i dostarczenie ich pod drzwi. Jeśli babcia bądź dziadek nalegają na samodzielne wyjście po sprawunki, zachęć ich do skorzystania ze specjalnych godzin dla seniorów: sklepy w godz. 10-12 są dostępne jedynie dla osób powyżej 65. roku życia. Warto skorzystać z tej możliwości, szczególnie, ze w pozostałych godzinach należy liczyć się ze sporymi kolejkami przed wejściem.



Pielęgnuj relacje

Tegoroczne święta niestety odbędą się w kameralnym gronie. Boisz się o babcię i nie chcesz jej narażać na zachorowanie? Nie musicie spędzać świąt bez kontaktu. Przed świętami zadzwoń i zapytaj o przepisy na tradycyjne rodzinne dania. Z pewnością sernik przygotowany według przepisu prababci będzie smakował lepiej niż niejeden przysmak z cukierni. Chcesz poczęstować bliskich? Jeżeli mieszkacie w tym samym mieście możesz dostarczyć bliskim przysmaki pod drzwi. Rękawiczki, maseczka i środek do dezynfekcji pozwolą ci bezpiecznie przekazać przesyłkę!

W Wielkanocną Niedzielę warto urządzić rodzinną konferencję na komunikatorze. Dzięki nowoczesnym technologiom będziecie najbliżej jak się da i zniknie dzielący was dystans. Masz obawy, że babcia i dziadek nie poradzą sobie z obsługą narzędzi do wideorozmów? Zostańcie przy tradycyjnej rozmowie telefonicznej. Nie ograniczaj się jednak do samych życzeń! Długa rozmowa nie zastąpi kontaktu twarzą w twarz, da jednak poczucie bliskości i pozwoli zadbać o relacje.