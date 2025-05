Pół żartem, pół serio można pokusić się o stwierdzenie, że wiele uroczystości weselnych dzieli się na dwie części - oficjalną i elegancką, która zazwyczaj trwa do północy oraz tę bardziej spontaniczną, od północy do białego rana. Wówczas, część gości, np. na skutek napojów wyskokowych nabiera większej odwagi do zawiązywania relacji, czuje się niezwykle swobodnie, co niestety czasami nie idzie w parze z tzw. etykietą.