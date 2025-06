Stworzone dla aktywnych. 6 powodów, by sięgnąć po Ziaja Sport

Głębokie nawilżenie

Zacznijmy od nawilżenia - bo ono jest podstawą każdej dobrej pielęgnacji. Już po dwóch godzinach od użycia produktów z serii Ziaja Sport poziom nawilżenia skóry może wzrosnąć nawet o ponad 40 proc. To nie tylko cyfry - to odczuwalne ukojenie, elastyczność i gładkość, której potrzebujemy po treningu, po saunie, po całym dniu na słońcu. Dzięki obecności mikroelementów z wody morskiej, oligopeptydom i oligosacharydom ze słodkiego łubinu oraz koenzymowi Q10 kosmetyki wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, zatrzymując wodę w jej głębszych warstwach. Regularne stosowanie kosmetyków tej linii ogranicza uczucie ściągnięcia i skutecznie chroni przed przesuszeniem.

Pielęgnacja 2w1, która upraszcza nasz dzień

Nie musimy już wybierać między dokładną pielęgnacją a wygodą. W serii Ziaja Sport znajdziemy produkty, które łączą kilka funkcji w jednym kosmetyku - jak szampon i żel pod prysznic 2w1, który delikatnie myje ciało i włosy, bez efektu przesuszenia. A co więcej, pozostawia przyjemne uczucie świeżości, dzięki zawartości olejku rozmarynowego. Następnie sięgamy też po balsam do ciała i odżywkę do włosów 2w1 - ten sam produkt wygładza skórę, nawilża i regeneruje włosy. To idealne rozwiązanie, kiedy chcemy zadbać o siebie szybko i skutecznie. A po porannym prysznicu używamy antyperspirantu z serum - również 2w1 - który nie tylko eliminuje nieprzyjemny zapach, ale również dba o delikatną skórę pach.

Działanie odmładzające

Ważna jest też ochrona przeciwzmarszczkowa - szczególnie jeśli dużo czasu spędzamy na zewnątrz. Koenzym Q10, zawarty w produktach Ziaja Sport, pomaga komórkom skóry walczyć ze stresem oksydacyjnym, wspiera jej regenerację i opóźnia procesy starzenia. Dodatkowo wygładza nierówności, ujędrnia i poprawia elastyczność - a efekty widać już po kilku tygodniach stosowania. Regularne stosowanie serum z tej serii pozwala zauważalnie wygładzić zmarszczki, zmniejszyć zaczerwienienia i poprawić ogólną kondycję skóry - bez obciążenia i tłustego filmu.

Troszcząc się o młody wygląd skóry, nie możemy zapomnieć o kremie z filtrem SPF 50 - w końcu ekspozycja na promieniowanie UV to jedna z głównych przyczyn starzenia się skóry! Wodoodporny krem SPF 50 UVA + UVB z efektem "dry touch" świetnie sprawdza się zarówno podczas treningów w plenerze, jak i na co dzień. Chroni nie tylko przed promieniowaniem UVA i UVB, ale także przed światłem niebieskim (HEV), które emitują ekrany naszych telefonów i komputerów. Jego lekka formuła szybko się wchłania, nie zostawia tłustego filmu i pozwala skórze oddychać - co jest nieocenione przy dużej aktywności.

Wyrównanie kolorytu i powierzchni skóry

Dłonie i nogi najbardziej odczuwają nasz aktywny tryb życia

Ochrona przed promieniowaniem UV wpływa nie tylko na młody wygląd skóry, ale także chroni przed innymi uszkodzeniami. Jak pokazało badanie przeprowadzone przez markę Ziaja, krem ochronny SPF 50 stosowany w połączeniu z tonikiem i serum z tej samej serii przez okres 6 tygodni redukuje zaczerwienienia skóry nawet o 44,5 proc. oraz wygładza jej nierówności o 37,3 proc.[1] Koloryt i faktura cery są wyrównane, dzięki czemu prezentuje się piękniej i zdrowiej. Skóra staje się mniej podatna na podrażnienia, a my mamy pewność, że jesteśmy dobrze zaopiekowane - niezależnie od tempa, w jakim żyjemy.

Piękne nogi i dłonie

Dłonie i nogi najbardziej odczuwają nasz aktywny tryb życia. Krem do rąk i stóp ma ultralekką formułę, która nie pozostawia tłustej warstwy, ale przynosi natychmiastową ulgę. Po biegu, po rowerze, po pracy na stojąco - ten krem działa jak regeneracyjny kompres. Chroni przed pękaniem, zmiękcza, nawilża i poprawia wygląd skóry. Sprawdza się nie tylko zimą, ale też latem - gdy stopy są bardziej narażone na przesuszenie przez słońce i piasek.

Z kolei chłodzący fito żel do nóg z mleczanem mentylu daje przyjemne uczucie lekkości, wspomaga mikrokrążenie i zmniejsza obrzęki. To produkt, który powinien znaleźć się w każdej sportowej torbie - idealny po bieganiu, trekkingu czy długim dniu na nogach. Wystarczy krótki masaż z wykorzystaniem żelu, by poczuć ulgę i odświeżenie.

Skuteczna ochrona przed potem

W linii Ziaja Sport znajdziemy również antyperspirant-serum 2w1 - innowacyjne połączenie ochrony przed potem i pielęgnacji delikatnej skóry pod pachami. Możemy go stosować nawet po depilacji na nieuszkodzoną skórę - nie podrażnia, a wręcz koi i nawilża. Chroni przez wiele godzin i daje uczucie świeżości bez duszącego zapachu.

Linia Ziaja Sport to niezawodny towarzysz, który wspiera nas w codziennej aktywności. Niezależnie od tego, czy właśnie kończymy maraton, jedziemy na weekend w góry, czy po prostu biegniemy do pracy - mamy przy sobie pielęgnację, która naprawdę działa. Wreszcie powstały produkty, które nadążają za naszym tempem.

[1] Na podstawie testów aplikacyjnych Laboratorium Badań i Rozwoju Ziaja.

