Sumak octowiec — co to za roślina?

Sumak octowiec znany także jako "zemsta sąsiada", przywędrował do Europy z Ameryki Północnej i szybko zyskał popularność jako ozdobne drzewo o unikalnych kwiatach i liściach. Jego niskopienne formy są często wykorzystywane do aranżacji ogrodów.

Korona sumaka jest szeroka i zaokrąglona, co nadaje mu parasolowatą formę. Pnie rośliny są niskie, ale masywne, a z nich wyrastają grube gałęzie, rozchodzące się na różne strony i pokryte gęstymi liśćmi. Latem i wiosną charakteryzują się one intensywnie zieloną barwą, natomiast jesienią zmieniają kolor na najróżniejsze odcienie czerwieni, pomarańczy i żółci. To właśnie ta imponująca paleta barw sprawia, że niektórzy ogrodnicy uwielbiają tę roślinę.

Jednakże najbardziej charakterystycznym elementem ozdobnym sumaka są wiszące, puchate i kolbowate owocostany o czerwonym kolorze.

Jednakże szybki wzrost tej rośliny, a także zdolność do rozrastania się poprzez odrosty korzeniowe sprawiają, że sumak może stać się uciążliwy dla ogrodnika.

Sumak octowiec - wzrost. Ta roślina błyskawicznie kolonizuje działkę

Pierwsze dziesięć lat życia sumaka to okres intensywnego wzrostu, w którym roślina może osiągnąć nawet 4 metry wysokości. Sumak octowiec rozrasta się nie tylko w pionie, ale również wszerz, co sprawia, że potrafi szybko zapełnić przestrzeń w ogrodzie. Jednakże po tym okresie tempo wzrostu znacznie spowalnia. Roślina docelowo może osiągnąć nawet 6-7 metrów wysokości.

Sumak octowiec jest mało wymagający. Zadowoli się każdym rodzajem gleby o lekko kwaśnym do zasadowym pH. Najszybciej rośnie na słonecznym stanowisku.

Zdjęcie Latem i wiosną liście sumaka są zielone. Jesienią przyjmują piękne głębokie barwy / 123RF/PICSEL

Jak zapobiec ekspansji rośliny? Oto jak pozbyć się jej odrostów

Regularne usuwanie odrostów korzeniowych jest kluczowe, aby zapobiec ekspansji rośliny. W przypadku nadmiernego rozrostu możemy zastosować specjalistyczne środki chemiczne. Jednakże należy pamiętać, by tego typu produkty stosować ostrożnie, tak aby uniknąć szkód dla otaczających roślin.

Oprócz środków chemicznych konieczne będzie również regularne podkopywanie i usuwanie odrostów tej rośliny, a także koszenie trawnika w przypadku występowania odrostów na trawniku. Dzięki tym zabiegom utrzymamy ekspansję rośliny pod kontrolą.

Aby jednak uniknąć niekontrolowanego rozrostu poprzez odrosty korzeniowe, zaleca się sadzenie sumaka w donicy lub otoczenie go barierą korzeniową.

