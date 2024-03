Spis treści: 01 Prymulka: wygląd

02 Kiedy sadzić prymulki w ogrodzie?

03 Prymulka w doniczce: jak o nią dbać

Prymulka to jeden z kwiatów uchodzących za symbol wiosny. Skrywa również interesujące znaczenie. Mało kto może zdawać sobie sprawę, że wręczamy prymulkę w prezencie, wysyłamy komunikat: "nie bądź nieśmiała". Kwiaty z żółtym oczkiem w naszym kraju cieszą się sporą popularnością - w końcu są wdzięczną ozdobą ogrodu czy balkonu. Niewielka roślina nie sprawia zbyt wiele problemów z pielęgnacją i jest wręcz idealna na powitanie wiosny.

Prymulka: wygląd

Prymulka jest również nazywana pierwiosnkiem. Naturalnie występuje na terenie Europy i Azji w strefie umiarkowanej. Wiele jej odmian zakwita w marcu. To m.in. pierwiosnek bezłodygowy, pierwiosnek lekarski, pierwiosnek wyniosły, pierwiosnek łyszczak czy pierwiosnek omszony. Trochę później kwitną m.in. pierwiosnek kwiecisty, pierwiosnek Beesa czy pierwiosnek przyprószony.

Prymulka jest niewielką rośliną, której znakiem rozpoznawczym są niewielkie kwiaty i żółty środek. Mogą występować w rozmaitych kolorach, najczęściej możemy spotkać różowe, fioletowe, białe, błękitne czy czerwone. Popularne są również prymulki dwukolorowe. Chociaż ich uprawa nie należy do skomplikowanych, pielęgnacja zależy od określonej odmiany.

Kiedy sadzić prymulki w ogrodzie?

Prymulki najlepiej zacząć sadzić wczesną wiosną, gdy gleba będzie odpowiednio "odmrożona". Wcześniej należy ją jednak odpowiednio przygotować. W miejscu sadzenia prymulek należy usunąć kamienie i chwasty, a następnie przekopać glebę, co poprawi jej strukturę. Następnie należy dodać kompost lub obornik, co użyźni podłoże, a roślinom dostarczy odpowiednich składników odżywczych. Kolejny krok to wyrównanie gleby i dokładne nawodnienie podłoża. Wszystkie te zabiegi będą miały wpływ na wzrost i kwitnienie barwnych kwiatów.

Kiedy prymulka jest gotowa do posadzenia? Takim sygnałem są pąki kwiatowe i zdrowe korzenie. Ważne jest też to, by prymulki sadzić w odpowiednich odległościach od siebie, od 20 do 30 cm. Prymulki preferują miejsca częściowo zacienione i lepiej unikać ich ekspozycji na pełnym Słońcu. Nasłonecznione stanowiska z kolei najbardziej lubią pierwiosnki lekarskie czy bezłodygowe. Z kolei w okolicy oczka wodnego odnajdą się pierwiosnek kwiecisty czy japoński. Po posadzeniu kwiatów należy je regularnie podlewać, zwłaszcza gdy jest dość sucho.

Aby prymulki w ogrodzie jak najdłużej zachwycały wyglądem, należy je regularnie nawozić za pomocą preparatów bogatych w potas i azot. Najbardziej lubią żyzną, przepuszczalną glebę o lekko kwasowym pH. Dlatego też odpowiednie przygotowanie gleby przed sadzeniem jest tak ważne. Rośliny nie lubią zbyt wilgotnego podłoża, dlatego też należy podlewać je regularnie, ale nie obficie. Dbanie o prymulki wiąże się również z usuwaniem suchych liści i kwiatów, które już przekwitły.

Prymulki często uchodzą za rośliny jednoroczne, ale warto spróbować je przezimować. Niektóre odmiany są zazwyczaj dość odporne na mróz, dlatego zimą można je odpowiednio zabezpieczyć.

Zdjęcie Prymulki nie są zbyt skomplikowane w pielęgnacji / 123RF/PICSEL

Prymulka w doniczce: jak o nią dbać

Prymulki domowe wymagają podłoża podobnego do tego w ogrodzie. Kwiat będzie dłużej kwitł w pomieszczeniu, w którym temperatura będzie trochę niższa. Dlatego też lepiej nie stawiać ich na mocno nasłonecznionym parapecie. Podłoże powinno być wilgotne przez cały czas - należy jednak unikać nadmiernego podlewania. Najlepiej robić to regularnie, dwa razy w tygodniu. Wodę należy wlewać do podstawki.

Zarówno prymulki w ogrodzie, jak i doniczce należy nawozić co dwa tygodnie. Okazy znajdujące się w domu - nawozem do roślin doniczkowych, a te w ogrodzie - nawozem do roślin kwitnących (w tym przypadku zabieg można wykonywać nieco rzadziej).

Prymulki chorują często ze względu na szarą pleśń. Aby jej zapobiegać, należy od czasu do czasu wykorzystać środek przeciwdziałający grzybom i opryskać nim roślinę. Trzeba ją również chronić przed mszycami czy przędziorkami.

