Wysiej już teraz. Zaoszczędzisz, a na balkonie zaroi się od kwiatów

Gdy czuć pierwsze podmuchy wiosny, wielu z nas nie może doczekać się widoku kolorowych kwiatów w swoim najbliższym otoczeniu. To bardzo dobry moment, by zastanowić się, jakie rośliny na balkon wybrać, aby zdobiły przestrzeń przez cały sezon. O ile z sadzeniem trzeba poczekać do czasu, aż minie ryzyko przymrozków, o tyle już w pierwszym kwartale roku możesz zająć się wysiewem. To nie tylko ciekawe doświadczenie ogrodnicze, ale też sposób na oszczędność.

Zdjęcie Przygotowanie balkonu do sezonu letniego możesz zacząć już na początku roku / 123RF/PICSEL