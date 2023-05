"Ślimak, ślimak pokaż rogi, dam ci sera na pierogi" - gdyby ta popularna rymowanka mogła mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości, to każdy miłośnik ogrodowych upraw spałby spokojnie. Niestety, ślimaki, bardziej od sera, wolą żywić się roślinami i ich owocami, a w okresie wiosenno-letnim zajadają się truskawkami.

Te pyszne owoce szczególnie upodobał sobie jeden z gatunków ślimaków - pomrowik, który w liściach wygryza niewielkie otwory, ale co gorsze - nadgryza rozwinięte owoce. Pokłosiem żerowania pomrowika na truskawkach jest ich nieprzydatność do jedzenia i sprzedaży.

W walce ze ślimakami można oczywiście stosować specjalne, chemiczne preparaty, ale jeśli mamy do czynienia z grządkami truskawek na niewielkiej działce, warto w pierwszej kolejności postawić na naturalne metody, którymi odstraszymy nieproszonego gościa.

Zdjęcie Istnieje kilka, naturalnych sposobów na pozbycie się ślimaków z ogrodu / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się ślimaków z truskawek?

Pułapka na ślimaki

Jeśli nie chcemy biegać po całym ogrodzie w poszukiwaniu żarłocznych ślimaków, warto zwabić je w jedno miejsce, po czym ostrożnie przenieść je z dala od naszych truskawek. Jak to zrobić? Oczywiście za pomocą przysmaków, do których lgną te mięczaki.

Ślimaki możemy nęcić kawałkami jabłek, buraków, ziemniaków, marchewki czy nadgniłymi owocami. Kiedy nasi nieproszeni goście przystąpią do biesiadowania, włóżmy je delikatnie do pudełka i przenieśmy w miejsce, z którego nie przywędrują do naszego ogrodu.

Innym, dla wielu zaskakującym wabikiem na ślimaki jest piwo. Te niewielkich rozmiarów zwierzęta uwielbiają zapach chmielowego napoju dla osób pełnoletnich. Butelkę lub puszkę z otwartym piwem należy wkopać w ziemię, nie zasypując opakowania. Ślimaki zwabione zapachem trunku błyskawicznie stawią się w miejscu przygotowanej przez nas pułapki.

Zdjęcie Żaby żywią się m.in. ślimakami, dlatego mogą ci posłużyć za naturalnego neutralizatora mięczaków zjadających twoje truskawki. Dbaj o żabę, a stanie się prywatnym ochroniarzem twojego ogrodu. / 123RF/PICSEL

Przyjaciółka żaba

Zauważyłeś w swoim ogrodzie żaby lub krety? To doskonała wiadomość, gdyż są one dla ślimaków naturalnym neutralizatorem. Żaby i krety nie pogardzą przystawką ze ślimaków, nawet kiedy znajdują się w polskim, a nie francuskim ogrodzie.

Bariera nie do przejścia

Łatwym i skutecznym sposobem na uchronienie naszych truskawek przed ślimakami jest stworzenie bariery, której mięczaki nie zdołają pokonać. W tym celu z powodzeniem możemy użyć trocin, żwiru, popiołu, skorupek po jajkach, wapna czy dużych igieł drzew iglastych.

Wokół truskawek wystarczy ukształtować niewielkie, ciągłe kopczyki, przez które nie przedrze się żaden ślimak, dzięki czemu truskawki zostaną nienaruszone.