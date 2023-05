Wyhodowanie truskawek jest tanie, jednak wymaga pewnej wiedzy oraz cierpliwości. Najważniejsze jest zapoznanie się z wymaganiami truskawek. Do zdrowego wzrostu potrzebują one odpowiedniego podłoża, wystarczającej ilości wody oraz optymalnej temperatury. Ich nasiona są bardzo delikatne i łatwo można je uszkodzić, czy też przesuszyć. Sianie truskawek z własnoręcznie zebranych nasion to żmudny proces, który jednak przynosi wiele satysfakcji, zwłaszcza gdy na naszych roślinach pojawiają się pierwsze soczyste owoce.

Zobacz również: Możemy kupić już pierwsze polskie truskawki. Kosztują krocie

Reklama

Nie musisz kupować nasion. Prosty trik na ich zebranie

Nasiona truskawki można kupić w sklepie ogrodniczym, ale również zebrać je samodzielnie. Wystarczy do tego kilka dojrzałych truskawek oraz papierowy ręcznik.

Z każdej truskawki odkrawamy nożykiem "skórkę" wraz ze znajdującymi się na niej pestkami. Takie plasterki układamy na papierowym ręczniku pestkami do góry. Następnie odstawiamy go w suche i ciepłe miejsce na kilka dni. Ususzone w ten sposób owoce przykleją się do ręcznika. Następnie wystarczy potrzeć je palcem w celu zebrania wszystkich pestek. Należy to zrobić bardzo delikatnie, aby nie rozgnieść ich palcami.

TikTok

Zobacz również: Kiedy sadzimy truskawki na wiosnę? Sprawdź, jak zrobić to krok po kroku

Jak sadzić truskawki? To prostsze niż myślisz

Tak zebrane nasiona są gotowe do zasiania w ziemi. Zanim jednak to zrobimy, musimy poznać wymagania truskawek, aby przygotować dla nich odpowiednie miejsce do prawidłowego wzrostu. Truskawka lubi żyzne gleby o lekko kwaśnym odczynie. Gleba przed sadzeniem powinna być ściółkowana słomą lub folią w celu ograniczenia rozrastania się chwastów. Podłoże warto nawozić obornikiem.

Zdjęcie Gdy sadzonki truskawki urosną i będą już wystarczająco silne, można posadzić je do gruntu lub doniczki, którą ustawimy na balkonie. / 123RF/PICSEL

Nasiona truskawki należy wysiewać w pojemniku z odpowiednio przygotowaną mieszanką ziemi, torfu, oraz piasku. Taką kompozycję możemy zasilić obornikiem. Usypane podłoże należy wypoziomować, zwilżyć, a następnie zrobić w nim małe rowki. Nasiona wysiewamy w odległości 2 cm od siebie. Wystarczy je delikatnie wklepać, ale nie przysypywać ziemią od góry. Następnie ziemię należy zwilżyć wodą z butelki z rozpylaczem.

Taki pojemnik należy zamknąć pokrywką, w której wykonamy małe otwory lub zakryć folią. Następnie musimy ustawić go w ciepłym miejscu np. w domu na parapecie, a w słoneczne dni możemy wystawić go na dwór. Musimy jednak uważać, aby nasze nasiona nie wyschły. Ważne jest, aby temperatura w pomieszczeniu lub na zewnątrz mieściła się w przedziale 18-22 stopni Celsjusza. Pierwsze kiełki powinny pojawić się już po około 14-20 dniach.

Zobacz również: Torf odkwaszony pod uprawy ogrodowe. Jak go stosować, by pobudzić bujne plonowanie?