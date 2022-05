Do mycia okien korzystamy z wielu środków chemicznych oraz alkoholowych, które źle wpływają na skórę naszych dłoni. Niszczą ją i przesuszają. Okazuje się, że możesz uniknąć smug po myciu okien oraz zniszczonych dłoni, jeśli skorzystasz z czarnej herbaty.

Mycie okien - tego unikaj

Wiele z nas nie lubi myć okien, bo to niszczy ręce, a szyby po chwili się brudzą i nie widać efektów naszej pracy. Dodatkowo często popełniamy błędy, które jeszcze pogarszają wygląd okna. Przede wszystkim nie powinno się myć okna zwykłą wodą z kranu. Zazwyczaj jest ona bardzo twarda, co znacznie utrudnia mycie okien i pozostawia na szybach smugi. Najlepsza jest woda destylowana, ale jeśli takiej nie posiadamy, warto, chociaż przegotować zwykłą wodę. Nie powinno się też myć okien w dni słoneczne, zwłaszcza gorące. Wysoka temperatura i promienie słoneczne sprawią, że alkohol zawarty w płynach do mycia szyb odparuje w mgnieniu oka, a na oknach pozostaną brzydkie plamy po zaschniętych mydlinach. Takie ślady nigdy nie wyglądają estetycznie.

Mycie okien czarną herbatą - sposób na smugi

Zastanawiasz się jak to w ogóle działa? Zasada jest prosta. Wystarczy przygotować kilka torebek czarnej herbaty, które zaparzysz w 0,5 litra wody. Po ostygnięciu napar należy przelać do butelki z atomizerem i spryskać okna. Szyby przecierasz ręcznikiem papierowym jak przy normalnym myciu szyb. Dzięki użyciu czarnej herbaty do mycia okien twoje szyby będą błyszczeć i nie zostanie na nich żadna smuga. Ta tania i niezwykle skuteczna, naturalna metoda z pewnością zostanie z tobą na dłużej.