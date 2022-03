Czy można suszyć ręczniki na kaloryferze?

Zarówno ręczników, jak i ubrań nie powinno się suszyć na kaloryferze. Wszystko przez to, że mało kto regularnie go czyści. Zalega na nim kurz, brud i inne zanieczyszczenia. Powieszenie na takim kaloryferze mokrych rzeczy sprawi, że będą się nadawały tylko i wyłącznie do ponownego wyprania.

Na tym jednak nie koniec. Suszenie ręczników i ubrań w ten sposób może sprawić, że wszelkie zanieczyszczenia i alergeny zaczną unosić się po całym mieszkaniu. Poza tym powietrze stanie się zbyt wilgotne. To w konsekwencji spowoduje, że na ścianach pojawią się wykwity pleśni i grzybów, a w pomieszczeniach będzie wyczuwalny nieprzyjemny, specyficzny zapach stęchlizny.

Dlaczego suszenie ręczników na kaloryferze to zły pomysł?

Suszenie ręczników na kaloryferze może się odbić również na naszym portfelu. Wszystko przez to, że zasłonięcie kaloryfera ręcznikiem sprawi, że zwiększy się produkcja ciepła. Wokół kaloryfera powinien był swobodny przepływ powietrza. W innym wypadku ogrzeje to, co na nim zawiesimy. W konsekwencji rachunki poszybują, a w mieszkaniu wcale nie będzie cieplej.

Ponadto warto pamiętać, że łazienka to pomieszczenie, w którym panuje wilgoć. Błędem jest więc trzymanie w niej ręczników. Głównie przez to, że mogą być miejscem rozwoju grzybów i bakterii, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie, a także stan skóry. Mogą sprzyjać pojawianiu się infekcji i zaostrzeniu zmian trądzikowych. Najlepiej jest więc suszyć ręczniki w tradycyjny sposób w innych pomieszczeniach i zabierać do łazienki przed każdą kąpielą.

