Trzymasz ręczniki w łazience? To wielki błąd

Nie przechowuj ręczników w łazience

Łazienka to pomieszczenie, w którym panuje wilgoć. W związku z tym trzymanie w niej ręczników jest uznawane za błąd.



Przez to ręczniki mogą stać się miejscem rozwoju grzybów i bakterii, które nie tylko są odpowiedzialne za trudny do usunięcia zapach, ale także mają wpływ na zdrowie i pogorszenie stanu skóry. Ponadto mogą prowadzić do infekcji, a używanie takiego ręcznika do twarzy może skutkować zaostrzeniem zmian trądzikowych.



Rozwiązaniem jest suszenie ręczników w pomieszczeniach, które są suche oraz przewiewne i przynoszenie ich do łazienki za każdym razem przed kąpielą.

Reklama

Zdjęcie Pranie ręczników powinno być uzależnione od tego, jak często bierzemy kąpiel / 123RF/PICSEL

Jak często prać ręczniki?

Oprócz tego, że ręczniki nie powinny być trzymane w łazience, to także należy pamiętać o ich regularnym praniu.



Uznano, że pranie ręczników powinno być uzależnione od tego, jak często bierzemy kąpiel. Najlepiej takie ręczniki wymieniać raz lub dwa razy w tygodniu. Inaczej sprawa wygląda z ręcznikami do wycierania rąk, które powinno się prać średnio co trzy dni.

Jeśli jednak jest on używany przez sporą liczbę osób, to nie ma on możliwości całkowitego wyschnięcia, wiec jest miejscem, na którym chętnie pojawią się bakterie. W takiej sytuacji ręcznik do rąk powinien być wymieniany nawet codziennie.

Czytaj więcej:



Włóż skórkę po cytrynie do zmywarki. Co się stanie?



Jasna drewniana podłoga. Czy warto i jak o nią dbać?



Kwiaty doniczkowe, które kwitną cały rok. Ozdoba domu!



Zobacz także: