Co powoduje plamy starcze?

Plamy starcze - a dokładniej plamy soczewicowate starcze to nic innego jak przebarwienia skórne, które obserwuje się najczęściej u osób w podeszłym wieku. Najintensywniej pojawiają się na dłoniach, rękach, twarzy, szyi oraz dekolcie - czyli w miejscach, których zazwyczaj nie okrywamy odzieżą. Powodowane są głównie przez promienie słoneczne, negatywie oddziaływujące na skórę przez cały rok.

Starzenie się skóry i powstawanie zmarszczek to oczywiście procesy nieuniknione, jednak przebarwień, które się na niej pojawiają, może być znacznie mniej lub wcale. Wraz z wiekiem w organizmie wzrasta liczba melanocytów (komórek produkujących melaninę), a także ich aktywność. Plamki starcze o ciemnobrązowej barwie i średnicy około 1 cm, pojawiają się w wyniku wieloletniej ekspozycji na słońce na skórze, które w żaden sposób nie jest chroniona przed promieniami. Nie jest to tylko problem estetyczny, ale także ogromne ryzyko dla zdrowia. To z tych zmian powstają bowiem nowotwory skóry - przede wszystkim czerniak.

Czy można się pozbyć plam starczych domowymi sposobami?

Niestety, usuwanie plam na skórze powstałych wraz z wiekiem nie jest możliwe za pomocą naturalnych, domowych sposobów. Powstają bowiem w głęboko zlokalizowanych partiach skóry i aby do nich dotrzeć, potrzeba specjalistycznych zabiegów czy kosmetyków.

Zdjęcie Dojrzała cera wymaga szczególnej pielęgnacji / 123RF/PICSEL

Czym można usunąć plamy starcze?

Skutecznym sposobem na zmniejszenie widoczności plam starczych jest stosowanie kremów na bazie kwasów o działaniu złuszczającym i wybielającym. Dostępne są w sprzedaży także specjalistyczne preparaty na przebawienia starcze zawierające ekstrakt z rumianku, wyciąg z borówki niedźwiedziej, lukrecję czy malinę moroszkę.

Jak się pozbyć plam starczych?

Intensywne plamy starcze - zlokalizowane np. na dłoniach można skutecznie usunąć w profesjonalnych salonach kosmetycznych i klinikach medycyny estetycznej. Stosuje się tam m.in.

usuwanie plam peelingami chemicznymi,

zabiegi laserowe na plamy starcze.

Jak zapobiegać plamom starczym?

Wyżej wymienione zabiegi bywają kosztowne i nie ma pewności, że zadziałają w 100 proc. Dlatego też specjaliści ds. kosmetologii oraz dermatolodzy zachęcają, aby zapobiegać pojawianiu się przebarwień starczych poprzez stosowanie ochrony przeciwsłonecznej.

Używanie kremów z filtrami UV przez cały rok to konieczność. Ponadto dobrze jest prowadzić ogólnie zdrowy tryb życia, dbać o dietę bogatą w witaminy oraz minerały, a także regularnie pić wodę. Wszystko to ma wpływ na kondycję skóry, która po latach odwdzięczy się swoim promiennym wyglądem i blaskiem.