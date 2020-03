​Szukasz taniego sposobu na pielęgnację cery i włosów? Rób maseczki z musztardy

Sprawdza się jako dodatek do sałatek, dań mięsnych i kanapek. Ale musztarda może mieć zastosowanie nie tylko w kuchni. Kiedyś okładami z niej leczono trudno gojące się rany. Dziś musztarda używana jest do... pielęgnacji ciała.

Zdjęcie Olej z gorczycy, ważny składnik musztardy, jest niezastąpiony w pielęgnacji włosów i skóry /123RF/PICSEL

Pierwsza ciekawostka: musztarda to sos, który kiedyś był deserem. Do Polski dotarła wraz z Napoleonem, ale nie do końca wiedziano, jak ją jeść. Nasi rodacy często serwowali charakterystyczny sos po drugim daniu. Stąd wzięło się powiedzenie "musztarda po obiedzie".

Musztardę wykorzystywano też jako lekarstwo na trudno gojące się rany. Jest skuteczna. Zmniejsza ból i uczucie pieczenia, poza tym zapobiega powstawaniu bąbli i blizn. Co więcej, jeśli dodamy łyżeczkę musztardy do kąpieli, zmęczone mięśnie doznają regeneracji i odprężenia.

Ale to nie wszystko. Kolejne dobroczynne właściwości popularnego sosu zdradza Bogusław Węglarz, producent musztard, który udziela się w Stowarzyszeniu "Polska Ekologia".

- Olej z gorczycy, ważny składnik musztardy, jest niezastąpiony w pielęgnacji włosów i skóry. Działa rozgrzewająco, nawilżająco i zmiękczająco. Jego właściwości sprawiają, że pokocha go skóra wrażliwa i sucha, a z włosów zniknie łupież - mówi.

To jednak nadal nie koniec dobrodziejstw.

- Wysoka zawartość przeciwutleniaczy, które poprawiają krążenie krwi, sprawia, że olej musztardowy świetnie pielęgnuje skórę twarzy. Między innymi wygładza zmarszczki i wyrównuje jej koloryt. A dzięki zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych ma świetny wpływ na serce i układ krwionośny - opowiada Węglarz.