Suszenie ubrań w pralce – jak to zrobić?

Suszenie ubrań na suszarce w domu lub w mieszkaniu w okresie jesienno-zimowym potrafi być bardzo kłopotliwe. Jeśli nie zrobimy tego w pomieszczeniu z otwartym oknem, na ścianach może pojawić się wilgoć, ponieważ para wodna nigdzie nie znajdzie ujścia. Przy zamkniętych oknach koniecznie staje się podkręcenie ogrzewania, co bywa kosztowne. Proces suszenia możemy jednak przyspieszyć, korzystając z jednego prostego triku.

W tym celu będziesz potrzebować tylko suchego frotowego ręcznika. Wrzuć go do bębna, kiedy skończy się cykl prania i nastaw pralkę na wirowanie na najwyższych obrotach. Frotowy materiał wchłonie nadmiar wody, tym samym sprawiając, że ubrania będą suchsze. Kiedy wyjmiesz ręcznik z pralki, rozwieś go przy otwartym oknie, aby mógł jak najszybciej wyschnąć.

Wysusz ubrania w pralce. 123RF/PICSEL

Ta metoda będzie skuteczna tylko wtedy, gdy w pralce umieścisz kilka sztuk ubrań. A zatem część z nich możesz wyciągnąć i rozwiesić na suszarce, a resztę wysuszyć w pralce. Ta opcja sprawdzi się również w sytuacji, w której będziesz pilnie potrzebować konkretnej części garderoby, a jej suszenie w tradycyjny sposób zajęłoby zbyt wiele czasu. Po wyciągnięciu rzeczy z pralki rozwieś je na suszarce albo rozłóż na kaloryferze, aby odparowały z nich resztki wody.

Szybsze czyszczenie pralki – wystarczy, że wciśniesz ten przycisk

Zdecydowana większość z nas nie przepada za czyszczeniem pralki, ponieważ osady z płynów i proszku gromadzą się trudno dostępnych miejscach. Ze względu na swoją budowę najwięcej problemów sprawia szuflada na detergenty i przestrzeń, która znajduje się tuż za nią. Brakuje tam odpowiedniej wentylacji, co najczęściej skutkuje rozwinięciem się pleśni.

Wyjmij szufladkę na detergenty, aby pozbyć się pleśni. 123RF/PICSEL

Na szczęście szufladę można po prostu wyjąć z pralki. Jak to zrobić? Najczęściej jest ona podzielona na 3 przegródki, do których wlewa się płyn do prania wstępnego i zasadniczego oraz środek do zmiękczania tkanin. Jeśli wciśniemy przycisk, który znajduje się na środku nad tym przegródkami, bez trudu wyjmiemy szufladkę z pralki. Czasem znajduje się na nim napis "Push".

Teraz możesz przejść do czyszczenia komory. Po zakończonej pracy najlepiej wytrzeć ją do sucha, aby wilgoć nie tworzyła środowiska do rozwijania się grzybów. Szufladę warto namoczyć w roztworze z octu i wody (proporcje 1:3) oraz płynu do mycia naczyń, a później wypłukać ją pod bieżącą wodą. Zabrudzenia, które ukryły się w zakamarkach szufladki najlepiej wyczyścić z użyciem szczoteczki do zębów.

Jak wyczyścić żelazko? Trzy sposoby na brudną stopę żelazka Interia DIY