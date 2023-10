Lista zakazanych produktów w diecie psa. Wysiadają nerki, wątroba i serce

Dlaczego stopy i dłonie marzną?

Problem chłodnych stóp i dłoni jest dosyć powszechny i może mieć wiele przyczyn. Zdarza się, że bywa objawem poważnej choroby, dlatego nie należy go bagatelizować. Marznące kończyny bardzo często świadczą o:

problemach z krążeniem

zakrzepicy żył głębokich

infekcjach wirusowych

niedoczynności tarczycy

anemii

Jeśli dolegliwość ta występuje długotrwale, warto skonsultować się więc ze specjalistą. W przypadku, gdy wykluczone zostaną poważniejsze schorzenia, problem najpewniej rozwiążemy, wprowadzając kilka drobnych zmian w codziennym stylu życia. Poprawią one znacznie krążenie krwi, a dodatkowo dodadzą więcej energii. Jaka jest więc dieta na zimne stopy i dłonie? Na szczęście nie wymaga żadnych drastycznych zmian, a jedynie wprowadzenie kilku rozgrzewających produktów.

Dieta na zimne stopy i dłonie

Zdaniem dietetyków, aby zniwelować problem wyziębiania stóp oraz dłoni wystarczy zastosować kilka patentów żywieniowych, które znacznie poprawią funkcjonowanie krążenia. W sezonie jesienno-zimowym pomocne okażą się z pewnością ciepłe posiłku z dodatkiem rozgrzewających, wyrazistych w smaku warzyw oraz przypraw. Należą do nich:

cebula

por

czosnek

imbir

cynamon

kurkuma

kardamon

pieprz cayenne

Do czego można je dodawać? Tak naprawdę do każdego posiłku - cynamon czy kardamon możemy dosypać do owsianki, wypieków czy omletów, a pozostałe do zup, potrawek, zapiekanek, kanapek, makaronów itp.

Ponadto żywieniowi eksperci zwracają uwagę, aby wybierać pokarmy bogate w wapń, magnez i witaminę E - w diecie przeciwdziałającej zimnym stopom i dłoniom nie może ich zabraknąć. Składniki te zmniejszają obkurczanie naczyń krwionośnych i poprawiają przepływ krwi. Ich źródłem są m.in.:

orzechy

nasiona

produkty pełnoziarniste

warzywa liściaste

Zdjęcie Warzywami, które podnoszą odporność, a także wspomagają krążenie są m.in. cebula, czosnek i por / 123RF/PICSEL

Co jeść, aby poprawić krążenie? Te warzywa i owoce to podstawa

Do zachowania odpowiedniej temperatury ciała, a tym samym uniknięcia uczucia wyziębionych stóp i dłoni przydadzą się również produkty bogate w żelazo oraz witaminę C. Te dwa składniki są bowiem kluczowe w diecie, jeśli chodzi o rozszerzanie naczyń krwionośnych i zapobieganie anemii. Ich niedobór skutkuje nie tylko obniżoną odpornością i osłabieniem organizmu, ale również niedokrwistością - takie osoby bardzo często skarżą się na zimne kończyny.

Do diety warto więc włączyć dużą ilość warzyw i owoców, szczególnie:

pietruszkę

sałatę

rukiew wodną

paprykę

morele

suszone śliwki

czarne porzeczki

Ponadto nie należy zapominać o pokarmach bogatych w kwasy omega-3 - tłustych rybach, olejach roślinnych, orzechach.

Czego unikać w diecie na zimne stopy i dłonie?

Zdjęcie Zimne stopy i dłonie to częsta jesienna przypadłość / 123RF/PICSEL

Osoby, które borykają się z ciągle wychłodzonymi stopami i dłońmi muszą też zwrócić uwagę na to, aby w ich codziennym menu nie pojawiały się zbyt często produkty, które dolegliwość tę jeszcze bardziej nasilają. Szczególnie mowa tutaj o napojach - kawie i herbacie, których w sezonie jesienno-zimowym przeciętny człowiek wypija sporo. Spożywanie ich w nadmiernych ilościach powoduje bowiem obkurczenie naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia krwi.

Podaje się także, że do innych wychładzających produktów należą również: lody, jogurty, grzyby, kukurydza, gruszki, banany, pomidory, ogórki, ananasy, a także pomarańcze.

W jaki sposób zapobiegać zimnym stopom i dłoniom? Poza dietą postaw na ruch

Nie od dziś wiadomo, że aby poprawić krążenie trzeba przede wszystkim więcej się ruszać. Jesienią i zimą, nawet podczas niskich temperatur nie warto rezygnować więc ze spacerów czy innych aktywności - jak chociażby treningów na siłowni. Codzienna, nawet niewielka dawka ruchu sprawi, że układ krwionośny będzie pracował znacznie lepiej, serce się wzmocni, a problem zimnych stóp oraz dłoni przestanie doskwierać.