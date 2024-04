Syrop z młodych pędów sosny - właściwości

Młode pędy sosny zawierają olejki eteryczne, które doskonale wpływają na poprawę funkcjonowania układu oddechowego, co ma niebagatelne znaczenie przy niedogodnościach związanych np. z uciążliwym kaszlem - tzw. suchym i mokrym, chrypką, zapaleniem gardła, zapaleniem oskrzeli oraz przeziębieniem i ogólnym osłabieniem organizmu.

Wspomniane olejki eteryczne charakteryzują się właściwościami bakteriobójczymi, odkażającymi i wykrztuśnymi. To jednak nie koniec prozdrowotnego wpływu syropu z młodych pędów sosny, ponieważ jest on źródłem m.in. witaminy C, niezbędnej do zbudowania odpowiedniej odporności organizmu i flawonoidów, które wspierają procesy przeciwzapalne, moczopędne, przeciwutleniające i rozkurczowe.

W syropie z młodych pędów sosny znajdują się również sole mineralne - niezwykle ważne do zachowania prawidłowej gospodarki wodnej organizmu. Taki syrop to także świetne źródło naturalnych goryczy, które pozytywnie oddziaływają na trawienie i układ pokarmowy, a ponadto wykazują właściwości uspakajające.

Pędy sosny posłużą do zrobienia syropu 123RF/PICSEL

Kiedy zbierać młode pędy sosny na syrop?

Młode pędy sosny do przygotowania syropu należy zbierać w momencie, gdy posiadają one w sobie najwięcej substancji prozdrowotnych, a takim okresem jest przełom kwietnia i maja. Decydując się na zbieranie pędów, należy pamiętać, by robić to w taki sposób, żeby nie zaszkodzić drzewu. Dlatego dobrym rozwiązaniem będzie zbieranie bocznych przyrostów drzewa.

Ponadto, najlepsze pędy na syrop charakteryzują się jasnozielonym kolorem z lepką od żywicy brązową łupinką. Najwięcej soku zawierają pędy o długości ok. 10-12 cm, dlatego warto wybierać właśnie takie. Odraza się zbieranie pędów tuż po opadzie deszczu, ponieważ na mokrych przyrostach może rozwinąć się pleśń.

Jak zrobić syrop z młodych pędów sosny?

Do przygotowania syropu, oprócz rzecz jasna samych pędów, potrzebujemy także cukru, wody i słoików. Stosujemy proporcję 1:1, czyli na 1 kg pędów sosny przypada 1 kg cukru.

Zebrane młode pędy sosny oczyszczamy z brązowych łusek i myjemy pod bieżącą wodą. Umyte pędy kroimy na małe 2-centymetrowe kawałki i delikatnie rozgniatamy je tłuczkiem.

Kawałki pędów przekładamy do słoika, by utworzyły warstwę grubości 3 cm, a następnie wsypujemy cztery łyżki cukru. Warstwy nakładamy do wypełnienia słoika, a na koniec wlewamy odrobinę wody.

Słoik dokładnie zakręcamy lub zamiast nakrętki zakładamy gazę i zabezpieczmy ją gumką recepturką. Słoik wystawiamy w dobrze nasłonecznione miejsce. Istotne, by codziennie zaglądać do słoika, w celu sprawdzenia, czy nie pojawia się w nim pleśń. Gdy cukier dokładnie się rozpuści, słoik możemy przestawić w miejsce ocienione.

Słoik powinien tak leżakować ok. 2-3 tygodni. W tym czasie regularnie mieszamy jego zawartość i dociskamy pędy, by puściły jak najwięcej soku.

Po tym okresie zawartość słoika przelewamy przez sito do innego, czystego słoika i dokładnie zakręcamy.

Tak przygotowany syrop możemy spożywać nie tylko podczas infekcji, ale również profilaktycznie w okresie grypowym. Wówczas należy wypijać jedną łyżeczkę syropu dziennie. Natomiast w przypadku choroby dawkowanie wynosi - 4 łyżeczki dziennie u dorosłych i 3 łyżeczki dziennie u dzieci.

Niniejszy artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki i konsultacji z lekarzem lub specjalistą.

Dr n. med. Tadeusz Oleszczuk o przyczynach nowotworów: Dieta decyduje INTERIA.PL