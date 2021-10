Czym jest termofor z pestek wiśni?

Termofor z pestek wiśni przypomina wyglądem poduszkę. Można go wykonać samodzielnie lub skorzystać z tych gotowych. Zazwyczaj składa się z woreczka wypełnionego pestkami wiśni oraz poszewki. Nagrzany termofor wydziela wiśniowy aromat.



Termofor z pestek wiśni staje się alternatywą dla klasycznego termoforu wypełnionego gorącą wodą. Głównie przez wygodę oraz brak ryzyka wylania gorącego płynu i poparzenia ciała.



Zdjęcie Termofor z pestek wiśni sprawdzi się m.in. w przypadku łagodzenia bólu menstruacyjnego / 123RF/PICSEL

Po termofor z pestek wiśni chętnie sięgają rodzice w celu złagodzenia m.in. bólu brzucha u małych dzieci. Termofor z pestek wiśni jest przede wszystkim ekologiczny, wykonany z naturalnych materiałów, a do tego nadaje się dla dorosłych oraz dzieci.



Jak używać termoforu z pestek wiśni?

Termofor z pestek wiśni może być używany zarówno jako ciepły okład, jak i zimny. W przypadku pierwszej opcji wkład z pestkami wiśni wystarczy umieścić na jedną lub dwie minuty w kuchence mikrofalowej (600W) lub na 20 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 100/120°C.



Innym rozwiązaniem jest położenie go na ciepłym kaloryferze. W tym przypadku czas nagrzania termoforu z pestek wiśni znacznie się wydłuży. Ciepły termofor z pestek wiśni sprawdzi się m.in. w przypadku łagodzenia bólu brzucha, zatok oraz mięśni, a także podczas menstruacji.



By termofor z pestek wiśni posłużył jako zimny okład, wystarczy włożyć go na mniej więcej godzinę do zamrażarki. Należy jedynie pamiętać, by zabezpieczyć go przed wilgocią. W tym celu można owinąć go torebką foliową. Chłodny termofor z pestek wiśni okaże się pomocny w przypadku stłuczeń, wystąpienia opuchlizny, bólów głowy oraz w celu łagodzenia swędzących ukąszeń owadów.



