W Polsce była już organizowana akcja "Pasy" oraz podobne do niej "Pasy i foteliki" oraz "Pasy i telefony". Wszystkie te akcje kierowane były do użytkowników samochodów, zarówno jako kierowcy, jak i pasażerowie.

Niekiedy bywa tak, że w trakcie pożaru auta, lub bezpośrednio po wypadku, przestają działać zamki w drzwiach lub przyciski odpowiedzialne za otwieranie okna. Wówczas należy zbić szybę, by wydostać się z pojazdu, o ile to możliwe.

Zazwyczaj w takiej sytuacji nie mamy nic w zasięgu ręki, co sprawdziłoby się, jako rzecz nadająca się do zbicia szyby. To właśnie klamra pasa bezpieczeństwa może nam do tego posłużyć.