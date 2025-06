W czwartej mogą pojawiać się wichury wiejące z prędkością do 90 km/h , a także ulewy (30mm) oraz miejscami przewidywane są opady gradu.

Młode sadzonki pomidorów są bardzo narażone na porywiste wiatry oraz na nadmiar wody, który może spadać na nie w trakcie ulewy. W efekcie małe pędy oraz nie do końca rozwinięte gałązki mogą się łamać, co skutecznie opóźni owocowanie lub doprowadzi do obumierania pomidorów.