Dimorfoteka zatokowa należy do rodziny astrowatych i pochodzi z Afryki Południowej. Jest również znana jako dimorfoteka pomarańczowa, szafranek lub złotokwiat. Występuje na całym świecie, ponieważ ma niewielkie wymagania co do uprawy i długo kwitnie.

Wymagania dimorfoteki zatokowej. O czym pamiętać?

W ogrodach wysiewa się lub sadzi ozdobne odmiany dimorfoteki. W Polsce jest uprawiana jako roślina jednoroczna, ponieważ nie jest zbytnio odporna mróz. Ma za to silny system korzeniowy, dzięki któremu roślina może pobierać wodę z dolnych warstw i jest odporna na krótko trwające susze.

Kwitnie zazwyczaj od czerwca do września, a czasami nawet do października.

Wysiewa się ją bezpośrednio do gruntu lub jest sadzona z rozsady. Roślina osiąga od 30 do 40 cm wysokości. Jej kwiaty są podobne do kwiatów margaretek lub stokrotek. Osiągają średnicę do 8 cm - zamykają się nocą i w dość pochmurne dni. Po przekwitnięciu dimorfoteka zawiązuje nasiona.

Roślina może być sadzona na rabatch, w pojemnikach czy ogrodach skalnych. Świetnie sprawdza się również jako roślina okrywowa.

Jest dość odporna na suszę i pięknie ozdobi ogród 123RF/PICSEL

Dimorfoteka preferuje słoneczne stanowiska oraz żyzną i przepuszczalną glebę. Początkowo należy dbać o usuwanie chwastów i spulchnianie gleby. Roślina jest odporna na wiatr i susze, ale nie lubi zbyt dużej wilgoci. W przypadku długotrwałej suszy należy ją systematycznie podlewać.

Sianie dimorfoteki w ogrodzie

Roślinę dobrze jest wysiewać, gdy mija ryzyko przymrozków i podłoże jest wystarczająco nagrzane. Można wysiewać nasiona bezpośrednio do gruntu lub przesadzić do niego wysianą wcześniej w pojemnikach sadzonki.

Najpiękniej będzie się prezentowała w pełnym słońcu, ale nie w temperaturze przekraczającej 27 st. Celsjusza. Jeśli temperatura będzie wyższa, dimorfoteka może nie zakwitnąć. Jeśli gleba będzie wystarczająco żyzna, możemy zrezygnować z nawożenia rośliny. Gdy przesadzimy ze stosowaniem nawozów, roślina będzie słabiej kwitła.

Dobrze jest też zadbać o regularne usuwanie z pędów przekwitłych kwiatów. To pobudzi roślinę do tworzenia większej liczby nowych pąków i co za tym idzie - bujnego kwitnienia.

***

Wstajemy rano, wychodzimy na balkon i zrywamy sobie truskawki, które dodamy do owsianki. Na obiad? Pomidorki do sałatki! Po obiedzie – mięta na dobre trawienie, a wieczorem – melisa, żeby wyciszyć się przed snem. materiały promocyjne