Nie należy jednak go omijać, ponieważ mięso w wyniku obróbki termicznej nie traci białka. W dalszym ciągu jest jego wartościowym źródłem, przez co warto włączyć go do diety. Białko jest kluczowym składnikiem, który buduje nasz organizm i jest niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania. Pomaga w procesie regeneracji tkanek, w tym włosów, skóry i paznokci. Spożywanie go w odpowiednich ilościach wspomoże działanie układu odpornościowego i przyspieszy efekty odchudzania. Dzięki niemu będziemy w stanie zachować sytość na dłużej.

Musimy pamiętać także o tym, jak proces wędzenia wpływa na mięso. Dochodzi nie tylko do utraty składników odżywczych, ale również do przenikania przez dym do mięsa niebezpiecznych związków chemicznych. Zależnie od tego, jakiego drewna użyto do wędzenia, w rybach mogą pojawiać się związki i substancje o właściwościach bakteriobójczych i rakotwórczych. Są one niemożliwe do wyeliminowania, ponieważ to właśnie dym wędzarniczy zapewnia rybie niepowtarzalny smak i aromat. Warto jednak pamiętać, że badania wędzonych ryb wykazują, że zawartość tych związków w produktach nie przekracza dopuszczalnych norm, ustanowionych przez Komisję Europejską. Z tego powodu włączenie ich do diety nie stanowi dla nas zagrożenia. Należy jedynie zachować umiar i ograniczyć ich porcje oraz jedzenie do kilku razy w tygodniu.