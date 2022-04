Brudny zlew nie wygląda estetycznie, a dawne plamy i zacieki ciężko jest wywabić nawet mocnymi, chemicznymi środkami. W sieci znajdziemy jednak sporo przepisów na naturalne, domowe pasty do czyszczenia zlewu. Z mocnymi zabrudzeniami świetnie poradzi sobie np. ocet, który wlewamy do zlewu na całą noc i przysypujemy sodą oczyszczoną. Rano, zaschniętą pastę skrapiamy odrobiną wody i dokładnie szorujemy zlew. Taka domowa mieszanka naprawdę skutecznie czyści i wybiela nawet mocne, wieloletnie zabrudzenia!

Natrzyj tym olejem zabrudzony zlew. Ale efekt!

Zaskakującym, ale skutecznym środkiem czyszczącym jest... olej. Choć kojarzy nam się on z tłustą mazią, której ciężko pozbyć się z naczyń, to może on pomóc nam doczyścić brudny zlew! Olej polecany jest głównie do czyszczenia zlewów granitowych i tych o ciemnym zabarwieniu.

Do czyszczenia zlewu z powodzeniem stosować możemy każdy rodzaj oleju - kokosowy, rzepakowy, czy np. słonecznikowy.

W pierwszej kolejności należy opłukać brudny zlew i nałożyć trochę wybranego oleju na gąbkę. Następnie wetrzeć go w powierzchnię zlewu, dokładnie miejsce w miejsce. Ta czynność nie tylko pomoże doczyścić nawet mocne zabrudzenia, ale także zaimpregnuje zlew, by był odporny na nowe plamy.

WAŻNE: Oleju nie wlewamy do zlewu, bo może zapchać rury! Ten sposób polega po prostu na mocnym wtarciu go w brudne powierzchnie z pomocą gąbki lub szmatki. Najlepiej wykonać ten zabieg wieczorem.

