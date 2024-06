Więcej niż zwykła zmywarka? Sprawdzamy, jak działa system mycia w Haier i-Pro Shine

Decydując się na zakup dowolnego urządzenia AGD, uwagę zwracamy na o wiele więcej aspektów niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Oprócz ceny, funkcjonalności i wygody użytkowania, dużą wagę przywiązujemy obecnie także do takich kwestii, jak innowacyjność oraz energooszczędność. Haier i-Pro Shine Series 6 XI 4A4M4PB łączy w sobie wszystkie te oczekiwania. Czym się wyróżnia i dlaczego nie ma przesady w stwierdzeniu, iż to coś więcej niż zwykła zmywarka?

Efekty zmywania lepsze nawet o... 60 proc.

Zacznijmy od zmywania, ponieważ lepsze efekty aż o 60 proc. brzmią zachęcająco, prawda? Udało się to osiągnąć dzięki położeniu przez inżynierów największego akcentu na moc i wydajność. W parze z nimi poszły nowoczesne technologie, które nie były wcześniej dostępne na rynku - natryskowe ramię H-Spray Arm oraz system rozprowadzania wody Cutlery Shine Plus.

System Crystal Protect zabezpiecza najbardziej delikatne naczynia materiały promocyjne

Przełomowość technologii H-Spray Arm polega na zwiększeniu mocy i zasięgu wody. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu ramienia natryskowego w kształcie litery "H", który dodatkowo porusza się w obu kierunkach. W efekcie zwiększeniu strumień wody leci na większą odległość, a proces zmywania pozostaje maksymalnie efektywny. Cutlery Shine Plus to z kolei pięć dodatkowych obrotowych dysz oraz kolejne ramię natryskowe, które najlepiej sprawdzają się w przypadku mocno zabrudzonych sztućców.

Mycie dużych naczyń i delikatnych szklanek w zlewozmywaku przechodzi do historii

Efektywne mycie to jedno. Nie mniej ważne pozostaje to, co myjemy. Tutaj problematyczne mogą okazać się duże naczynia oraz delikatne szklanki. Ale... nie w przypadku zmywarki Haier i-Pro Shine Series 6 XI 4A4M4PB. Po pierwsze, model ten na tle konkurencji wyróżnia się wyraźnie większą przestrzenią załadunkową. W porównaniu do zbliżonych rozmiarowo modeli ładowność jest większa nawet o 11 proc. W praktyce oznacza to, iż problemem nie będzie umieszczenie w urządzeniu naczyń o niestandardowych rozmiarach, jak blacha z piekarnika czy największe garnki. Natomiast z myślą o wyjątkowo delikatnych przedmiotach, jak szklanki, kubki, kieliszki, kryształy czy filiżanki, powstała specjalna konstrukcja kosza. Są one chronione podwójną podpórką oraz gumowym wykończeniem.

Obrotowych ramion spryskujących w Haier i-Pro Shine Series 6 XI 4A4M4PB jest łącznie dziewięć materiały promocyjne

Tematu ekologii nie unikniemy. Jednak... nikt nie ma takiego zamiaru, a zwłaszcza producenci sprzętów AGD. Dość powiedzieć, iż na rynku pojawiają się coraz liczniejsze proekologiczne rozwiązania, ale też zaobserwować możemy całe kampanie reklamowe, których głównym motywem jest nic innego jak właśnie ekologia. Niemniej jednak ekologiczne patenty ekologicznym patentom nierówne - diabeł, jak to najczęściej bywa, tkwi w szczegółach.

Od ekologii nie uciekniemy

Kluczowe w tym zakresie pozostają dwie kwestie: pobór wody oraz energii elektrycznej. Zmywarka Haier i-Pro Shine Series 6 XI 4A4M4PB optymalizuje zużycie obu tych parametrów. W jaki sposób? Poprzez automatyczne dostosowywanie czasu trwania mycia oraz temperatury cyklu do rzeczywistej ilości brudu znajdującego się na naczyniach. Jak to wygląda w praktyce?

Klasa energetyczna zmywarki Haier i-Pro Shine Series 6 XI 4A4M4PB to A materiały promocyjne

Otóż jeśli użytkownik nie jest pewien, który program mycia będzie w danej sytuacji tym najlepszym, wystarczy, że... zrobi zdjęcie naczyniom znajdującym się w zmywarce. Następnie aplikacja hOn oraz funkcja Washing Lens przy wsparciu Sztucznej Inteligencji dokonają wyboru za nas. A skoro już przy programach zmywania jesteśmy...

Programy zmywania, czyli dobrze, gdy jest w czym wybierać

Nowa zmywarka Haier posiada aż 10 zróżnicowanych trybów zmywania. Uwagę warto zwrócić zwłaszcza na krótkie (np. trwający ledwie 20 minut), ponieważ pozwalają one z jednej strony na zaoszczędzenie czasu, z drugiej - pieniędzy. Z kolei w przypadku konieczności umycia wyjątkowo mocno zabrudzonych naczyń, skorzystać można z programu intensywnego (temperatura wynosi wówczas 75 stopni Celsjusza).

Haier i-Pro Shine Series 6 XI 4A4M4PB posiada specjalny czujnik zabrudzeń, analizujący stopień mętności wody materiały promocyjne

Program Intensywny to odpowiedź na największe wyzwania, przed którymi stają zmywarki: dokładne wymycie naczyń żaroodpornych po zapiekance czy patelni po daniach smażonych. Jednocześnie to program, z którego warto skorzystać w momencie czyszczenia akcesoriów dziecięcych (np. butelek), ponieważ to wówczas najbezpieczniejsza opcja.

Na koniec wspomnieć warto o różnego rodzaju detalach, które sprawiają, że korzystanie ze zmywarki Haier i-Pro Shine Series 6 XI 4A4M4PB na co dzień pozostaje niezwykle wygodne. To choćby wewnętrzne oświetlenie, które ułatwia załadunek i rozładunek. Ale też sygnalizacja świetlna na podłodze, pozwalająca na zorientowanie się, na jakim etapie jest trwający program czy technologia zauważalnie redukująca wibracje i hałas.

Marka Haier nie bez powodu pozostaje jednym z liderów produkcji urządzeń AGD na skalę światową. Kluczem do sukcesu jest umiejętne wsłuchiwanie się w głos konsumentów i trafne odpowiadanie na ich potrzeby. A największą bez wątpienia jest dziś poprawa komfortu życia.

