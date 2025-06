Pełna witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. K alarepa , chociaż niepozorna, skrywa w sobie wiele cennych dla zdrowia właściwości. To odmiana kapusty warzywnej - w Polsce najczęściej występuje odmiana o zielonych lub fioletowych łodygach. Dlaczego warto włączyć ją do diety?

W zbilansowanej diecie zalecane jest, by dziennie spożywać 400-500 gramów warzyw i owoców (z przewagą tych drugich). Nic nie stoi na przeszkodzie, by to menu uzupełnić również o kalarepę. Ma delikatny smak i chrupiący miąższ, dzięki czemu na jej bazie można przygotować dość sporo dań. Częścią jadalną jest łodyga, która z wyglądu przypomina rzepę oraz liście.

Kalarepa jest dobrym źródłem witaminy C i witamin z grupy B oraz karotenoidów. Co ciekawe, zjedzenie średniej wielkości kalarepy pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Oprócz tego warzywo zawiera wapń, potas, magnez i żelazo. Jest również źródłem związków takich jak izotiocyjaniany i sulforafan. To grupa związków naturalnie występujących w warzywach kapustnych, które wykazują działanie przeciwutleniające.