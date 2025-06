Co przyniesie wtorek, 17 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta 10 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba będzie zapewnić poczucie bezpieczeństwa sobie oraz bliskim. Czasy są niepewne, a warunki zmienne - zawsze tak było i to się nigdy nie zmieni. Jedyne, co trzyma nas w pionie, to świadomość, że mamy siebie nawzajem i zdołamy znaleźć bratnią duszę - bez względu na wszystko. W finansach możesz odziedziczyć dom, działkę, pamiątki rodowe.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta Głupiec

W relacjach prywatnych do problemów oraz wyzwań trzeba podejść z lekkością. Sprawiaj wrażenie, że masz głowę w chmurach, a na Twoich ustach niech błąka się tajemniczy uśmiech. Jeśli ktoś usiłuje zakłócić Twój spokój, postaraj się go ignorować. To może zbić tę osobę z pantałyku. W finansach spodziewaj się najlepszego, ale szykuj się też na najgorsze.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 4 Denarów

W relacjach osobistych możesz mieć teraz do czynienia z osobą ściśle związaną z miastem. Ten ktoś lubi blichtr wielkiego świata i pragnie znaleźć się w "głównym nurcie". Jeśli Ty z kolei bardziej cenisz bezpretensjonalność, może dojść między Wami do nieporozumień. W finansach ważne okaże się oszczędzanie, ale też nieodmawianie sobie należytego wsparcia.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta As Buław

W relacjach prywatnych przejmij kontrolę albo się poparzysz. Masz do czynienia z silnymi osobowościami, które nie znoszą wahania, odkładania spraw na później i bezproduktywnego zawracania głowy. To czas, żeby zdecydować, co chcesz na pewno przy sobie zatrzymać. W finansach możliwe będą zyski dzięki wsparciu bardzo ekstrawertycznej osoby.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta Giermek Kielichów

W życiu prywatnym możesz zetknąć się z kimś, kto ma taksujące spojrzenie, a do związków podchodzi z pozycji estety. Tę osobę pociąga piękno oraz niezwykłość. Własne emocje trzyma w misternym, starannie zamkniętym puzderku i rzadko po nie sięga. W sztuce kochania liczy się sztuka. W finansach możesz zarobić na tworzeniu ładnych rzeczy lub ich promowaniu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta 6 Mieczy.W życiu osobistym trzeba będzie podjąć trudną decyzję i wdrożyć zmiany pomimo niesprzyjających warunków. Pociesz się, że znajdziesz wsparcie. Nie będzie ono długie ani szczególnie zaangażowane, jednak wystarczy Ci w zupełności i nie odwróci uwagi od głównego celu. W finansach możesz zdobyć pieniądze, zajmując się przewozem osób i towarów, asystą.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 9 Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z osobą, która funkcjonuje we własnym świecie, a lepiej niż z ludźmi dogaduje się… ze zwierzętami. Osoby skrzywdzone przez własny gatunek pozostają nieufne, a na otoczenie patrzą niekiedy z góry. To jednak tylko poza, która ma chronić wrażliwe serce. W finansach możesz zarobić dzięki hodowli lub opiece nad fauną.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych możesz miotać się teraz pomiędzy skrajnościami. Nie znajdzie się osoba, która zdoła zaoferować wszystko. Albo przystaniesz na kompromis, albo trzeba będzie szukać ideału. W grę wchodzi więcej niż jedna oferta, trudności z dokonaniem wyboru. W finansach możesz dostać propozycję intrygującą, ale wiążącą się z przekroczeniem tabu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta Siła

W kwestiach osobistych pamiętaj, że najsilniejsze jest w Tobie to, co karmisz. Jeśli regularnie podsycasz w sobie dobroć i umiejętność przebaczania, to łatwiej przyjdzie Ci złapać do kogoś dystans i wyruszyć przed siebie, na spotkanie wspaniałej przygodzie. W finansach nie wolno zachować się krótkowzrocznie. Szybkie pożyczki z czasem obarczają dużymi odsetkami.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która pozornie kładzie nacisk na uczciwość, sporo mówi o odróżnianiu czerni od bieli. W gruncie rzeczy potrafi ona sprytnie tasować te dwie jakości, a jej postawa nie zawsze jest jednoznaczna. Dla niepoznaki przybiera serdeczne tony. W finansach ktoś może udzielić Ci kredytu zaufania, pozwolić na coś na próbę.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych widać osobę, która zechce otoczyć Cię opieką, obdarować uczuciem, uwagą, patentami na życie. Czy te wszystkie dobrodziejstwa są "skrojone" na Twoją miarę? Czy dzięki nim czujesz się swobodnie? Czy potrafisz się rozwijać? Nie musisz kochać wyłącznie z wdzięczności. W finansach możesz dołączyć do większej firmy lub zespołu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych widać dar przyjaźni i zaangażowania. Istnieją doskonałe warunki, by pogłębiać bliskość, kochać drugiego człowieka, ofiarować mu zaufanie. Powściągnij zazdrość i nieufność. Serce trzeba czasem wystawić bezbronne i entuzjastyczne ku nowej przygodzie. W finansach możesz zarobić duże pieniądze dzięki wsparciu bliskiej osoby.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL