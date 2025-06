Domowy fiołek z egzotycznym rodowodem, idealny na lato

Exacum to kwiatek, który podbija serca miłośników domowej dżungli. Ma wszystko, czego można chcieć od rośliny doniczkowej: kompaktową formę, bujne kwitnienie, egzotyczne pochodzenie i minimum wymagań. A do tego – nie zajmuje dużo miejsca, więc idealnie pasuje nawet do najmniejszego parapetu. Zobacz, jak uprawiać tę piękność, by kwitła jak szalona przez całe lato.