Po każdym praniu zostawiaj otwarte drzwiczki . Dzięki temu odparują resztki wilgoci, co zapobiegnie rozwojowi trudnej do usunięcia pleśni. Regularnie czyść również gumowe uszczelki i szufladę na detergenty. Jednocześnie nie przesadzaj z ilością produktów piorących — nie przysłużą się jakości prania, a tylko doprowadzą do powstawania uporczywych osadów. Raz na miesiąc uruchamiaj program na 90°C. Wysoka temperatura pomoże usunąć drobnoustroje i zalegający w zakamarkach brud.

Nie dopuść do tego, by brzydki zapach opanował również ubrania

Zapewne większość z nas posiada jej zapas w kuchennej szafce. Soda oczyszczona doskonale neutralizuje nieprzyjemne zapachy , co czyni z niej skuteczny, a zarazem niedrogi sposób na doprowadzenie pralki do porządku.

Ocet to kolejny naturalny środek, który bardzo dobrze sprawdza się w walce z brudem, nalotami i pleśnią. Jak go używać do wyczyszczenia pralki? Dwie szklanki octu wlej do bębna. Ponownie uruchom program z wysoką temperaturą, aby zneutralizować brzydkie zapachy. Dodatkowo możesz namoczyć miękką szmatkę w occie i przetrzeć nią gumowe uszczelki wokół drzwi pralki, gdzie często gromadzą się bakterie i zabrudzenia.