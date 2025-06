Włóż do doniczki i zasyp. Kwiatów będzie zatrzęsienie – ten domowy nawóz działa cuda na petunie

Dlaczego soczewica?

Soczewica zawiera dużo białka, a w nim - naturalny azot, który jest jednym z najważniejszych pierwiastków dla roślin. Po dodaniu do ziemi soczewica zaczyna się powoli rozkładać, uwalniając składniki odżywcze, które są łatwo przyswajalne dla korzeni. Kolejnym plusem jest to, że soczewica wspiera rozwój pożytecznych bakterii glebowych, które dodatkowo wzmacniają rośliny. Dla petunii, które są wyjątkowo żarłoczne i szybko zużywają substancje pokarmowe z podłoża, to doskonałe wsparcie.

Nawóz z soczewicy dla petunii 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Jak przygotować nawóz z soczewicy krok po kroku?

Do przygotowania domowego nawozu wystarczy zwykła, sucha soczewica - najlepiej czerwona lub zielona, dostępna w każdym sklepie spożywczym. Można zastosować ją na dwa sposoby, w zależności od tego, ile mamy czasu i jak bardzo zależy nam na szybkim efekcie.

W pierwszym wariancie wystarczy wsypać do doniczki jedną lub dwie łyżki suchej soczewicy. Można ją lekko wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi albo rozsypać przy brzegach doniczki. Następnie wystarczy podlać roślinę jak zwykle. Soczewica zacznie się rozkładać, a składniki odżywcze będą stopniowo uwalniane.

Drugi sposób polega na wcześniejszym namoczeniu soczewicy i pozwoleniu jej lekko wykiełkować. Wystarczy zalać ją wodą na noc, a następnie przez dzień lub dwa trzymać w wilgotnym środowisku, np. na sitku lub w gazie. Kiedy pojawią się kiełki, można wsadzić ją do doniczki, delikatnie przysypać ziemią i podlać. Taka forma działa jeszcze szybciej i daje nieco silniejszy efekt.

Jaki domowy nawóz dla petunii? 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Petunia - pielęgnacja

Choć petunie uchodzą za jedne z łatwiejszych w uprawie roślin balkonowych, nie oznacza to, że rosną same. Potrzebują odpowiednich warunków i regularnej pielęgnacji. Przede wszystkim muszą mieć zapewnione pełne słońce. Petunie kochają światło i tylko na jasnym stanowisku będą kwitły obficie. Minimum to pięć godzin dziennego nasłonecznienia, choć im więcej, tym lepiej.

Kolejnym kluczowym elementem jest podlewanie. Ziemia w doniczce powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni, dlatego najlepiej podlewać rano lub wieczorem, bez moczenia liści i kwiatów. Petunie lubią też przewiew, ale nie znoszą przeciągów i zimna - to ważne zwłaszcza wiosną i jesienią.

Najważniejsze informacje o petunii

Petunie można sadzić do skrzynek balkonowych, donic wiszących lub bezpośrednio do gruntu. Najlepiej rosną w glebie żyznej, lekkiej i dobrze przepuszczalnej, o lekko kwaśnym odczynie. Sadzi się je zazwyczaj po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Jeśli chcemy uzyskać efekt "kwiatowej kaskady", warto postawić na odmiany zwisające, czyli surfinie.

Petunie są bardzo podatne na niedobory składników pokarmowych. Już po kilku tygodniach od posadzenia widać, czy roślina dostaje to, czego potrzebuje. Jeśli zaczyna blednąć, przestaje kwitnąć lub rozwija małe, słabe pąki - to znak, że trzeba ją dokarmić. I właśnie tutaj nawóz z soczewicy może zdziałać najwięcej.

