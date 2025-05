Choć produkt kojarzy się głównie z domowymi wypiekami, zdążył zdobyć już spore uznanie wśród ogrodników, którzy starają się unikać chemicznych preparatów. Ich nadmiar bywa szkodliwy dla pożytecznych owadów odwiedzających nasze rabaty. Dodatkowo decydując się na samodzielną uprawę warzyw i owoców, kieruje nami zazwyczaj myśl o uzyskaniu zdrowych i w pełni naturalnych darów natury. Co daje podlewanie roślin drożdżami?

Naturalny specyfik to również poprawa kwitnienia i owocowania . Dzięki lepszej dostępności składników odżywczych roślina jest w stanie wytwarzać więcej kwiatów i owoców lepszej jakości.

Niepozorne drożdże to produkt do zadań specjalnych w ogrodzie

Niepozorne drożdże to produkt do zadań specjalnych w ogrodzie 123RF/PICSEL

Zaletami stosowania nawozu z drożdży są jego uniwersalność i łatwość przygotowania. Tym bardziej że można zrobić go na dwa sposoby, w zależności od naszych potrzeb i cierpliwości.

Pierwsza opcja to nawóz z drożdży niesfermentowany. Wystarczy, że 100 g świeżych drożdży rozpuścisz 10 l ciepłej wody. Odstaw na godzinę. Po tym czasie środek jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania. Stosuj co dwa tygodnie.