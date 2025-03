Piwonia to cieszący się popularnością na całym świecie kwiat, obejmujący aż 33 gatunki i ponad 3000 ich odmian. Większość gatunków to byliny, a część z nich to niskie krzewy o różowych, purpurowych i żółtych kwiatach.

Historia piwonii sięga już starożytności - uchodziła ona wtedy za roślinę boską, szczególnie w Chinach, gdzie znana była już w 1000 roku p.n.e. Piwonia stanowiła wówczas posag lub była przekazywana w spadku. Obecnie mało kto wierzy w jej nadprzyrodzoną moc, ale wciąż ma swoich wiernych fanów na całym świecie. Piwonia występuje w naturalnym środowisku w zachodniej Ameryce Północnej, Azji Mniejszej i południowej Europie. Nazywana bywa często peonią i warto wiedzieć, że nie jest to błąd - nazw tych można bowiem używać zamiennie. Piwonia to nazwa polska a peonia - łacińska.

Piwonie kwitną od maja do czerwca i są długowieczne - w jednym miejscu mogą rosnąć nawet do 15 lat. Rośliny te świetnie znoszą niskie temperatury i są ogólnie wytrzymałe, choć mają swoje wymagania. Podstawą jest na pewno wybór właściwego stanowiska - piwonie nie lubią rosnąć w bliskiej odległości murków ze względu na nagrzewanie się budynków, a później szybkie wyziębianie. Nie bez znaczenia jest także wybór gleby - na ciężkich glebach piwonie słabiej się rozrastają, za to obficie kwitną. Na glebach lekkich, piaszczystych piwonie gorzej kwitną i mają małe kwiaty. Najlepiej hodować więc te kwiaty na glebie gliniasto-piaszczystej w pełnym słońcu.

Piwonia jest bardzo wytrzymała - dobrze znosi suszę i należy podlewać ją głównie przed kwitnieniem. Nie bez znaczenia jest jednak dobór właściwego nawozu - roślina doceni szczególnie ten domowy, na bazie naturalnych składników.

Najlepszy nawóz do piwonii. Zrobisz go w domu

Wczesna wiosna to najlepszy czas na odżywienie piwonii - to teraz zaczynają pojawiać się na niej pierwsze pędy. Dobrym miesiącem na nawożenie jest więc marzec, chyba że temperatura wciąż oscyluje w okolicach zera, wtedy lepiej poczekać z tym zabiegiem do kwietnia.

Wczesną wiosną piwonia potrzebuje głównie dużej ilości fosforu i potasu. Powinniśmy za to unikać odżywek bogatych w azot, bo pobudza on rozwój liści, kosztem kwiatów. W sklepach ogrodniczych czy galeriach handlowych nie brakuje gotowych odżywek do piwonii, ale najlepszym rozwiązaniem będzie naturalny nawóz na bazie obornika bydlęcego lub naturalna gnojówka z obornika. Jak ją przygotować?

Aby przygotować naturalny nawóz do piwonii, wystarczy przełożyć obornik do wiadra i zalać wodą w proporcji 1:3. Następnie należy przykryć mieszankę lekką tkaniną i odstawić w ciepłe miejsce na około tydzień. Po tygodniu wystarczy już wymieszać całość, a następnie rozcieńczyć dużą ilością wody i podlać piwonię.

