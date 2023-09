Spis treści: 01 Jak często czyścić pralkę? Regularność kluczem do sukcesu

02 Jak wyczyścić pralkę tabletką do zmywarki?

03 Nawyki, które powinny wejść ci w krew

Jak często czyścić pralkę? Regularność kluczem do sukcesu

Podczas porządków skupiamy się zwykle na brudzie, który najbardziej rzuca się w oczy. Szorujemy baterie łazienkowe, polerujemy lustra, dezynfekujemy toaletę... W ferworze sprzątania nie można zapominać o pralce.

Regularność w czyszczeniu sprawia, że jest to czynność niekłopotliwa, a przy okazji pomaga przedłużyć żywotność pralki. Zabrudzona pralka charakteryzuje się dużo większą awaryjnością. Osady z kamienia są dla jej sprawnego działania ogromną przeszkodą, a brzydki zapach z bębna odbiera cały sens prania ubrań.

Jak często czyścić pralkę? Planuj to raz w miesiącu. Na szczęście dzięki znajomości sprytnego triku, uwzględnienie mycia pralki w terminarzu codziennych obowiązków nie będzie problemem.

Reklama

Zdjęcie Nie zaniedbuj pralki, a posłuży przez lata / 123RF/PICSEL

Zobacz: Zawsze pomocne przy pielęgnacji ubrań. Co oznaczają symbole na metkach odzieżowych?

Jak wyczyścić pralkę tabletką do zmywarki?

Oto produkt o wielu przeznaczeniach. Zastosowania tabletek do zmywarki wykraczają poza mycie naczyń na błysk. Ich właściwości kapitalnie sprawdzają się także w innych rejonach domu, więc nie miej oporów przed przeniesieniem ich do łazienki.

Czyszczenie pralki tabletką do zmywarki pozwoli zaoszczędzić cenny czas. Na czym polega? Wystarczy, że jedną lub dwie sztuki (w zależności od rozmiaru urządzenia) wrzucisz do pustego bębna i wstawisz program piorący bez ubrań. Celuj w dłuższy cykl z temperaturą co najmniej 60°C.

Trik ten pozwala na usunięcie zapachu stęchlizny z pralki. Czyszczące właściwości tabletek rozprawią się z zabrudzeniami i zarazkami. To również trafna odpowiedź na pytanie, jak odkamienić pralkę.

Zdjęcie Proste rozwiązania ułatwią ci życie / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Domowa mikstura nadaje świeżość i usuwa resztki detergentów z ubrań. Baza to trzy naturalne składniki

Nawyki, które powinny wejść ci w krew

Teoretycznie obsługa pralki nie należy do zbyt wymagających i skomplikowanych zadań. Mimo to nadal wielu z nas przez pośpiech czy roztargnienie popełnia błędy, które obniżają jej wydajność, doprowadzają do awarii i sprawiają, że uprane ubrania nieprzyjemnie pachną lub nadal pozostają brudne i nieświeże.

Jak dbać o pralkę i uniknąć kosztownych napraw?

Nie doprowadzaj do przeładowania bębna. Przeciążona pralka zużywa więcej energii . Taki zwyczaj zwiększa ryzyko wystąpienia usterki.

. Taki zwyczaj zwiększa ryzyko wystąpienia usterki. Nie przesadzaj z ilością detergentów i nie przekraczaj poziomu maksymalnego wskazanego przez producenta na komorze przeznaczonej na proszek i płyn do płukania.

Ubrania zawsze wyciągaj od razu po zakończeniu prania. Wilgoć sprzyja rozwijaniu się pleśni w pralce .

. Z tego samego powodu zostawiaj drzwiczki pralki uchylone do momentu, aż jej wnętrze wyschnie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Generalne porządki, czyli jak powinniśmy sprzątać nie tylko przed świętami materiały promocyjne

Polecamy:

Domowa pasta na przypalone garnki i patelnie. Działa lepiej od chemii z wybielaczem

Eksperci ostrzegają przed spaniem w skarpetach. Parszywe skutki